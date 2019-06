Segundo a imprensa a princesa deverá também batizar o filho.

Princesa Charlotte do Mónaco casa-se este sábado

A filha da princesa Carolina do Mónaco, a princesa Charlotte, casa-se este sábado, pelo civil, numa festa que será certamente um dos casamentos reais do ano. Não fosse Charlotte uma influencer e a festa realizada no glamoroso principado do Mónaco.

Charlotte Casiraghi, de 32 anos, vai trocar alianças com o francês Dimitri Rassam, de 37 anos, com quem namora há dois anos e meio. Desta relação nasceu Balthazar, de sete meses e, segundo a revista espanhola Hola, o menino deverá ser também hoje batizado. As celebrações começaram ontem à noite no principado com os convidados e a família Grimaldi.

A cerimónia civil vai realizar-se no Palácio Real do Mónaco, o mesmo local onde se casaram os avós de Charlotte, Grace Kelly e Ranier, os pais da princesa Carolina e Stefano Casiraghi e os tios os príncipes Alberto e Charlene. Também os irmãos de Charlotte, Andrea e Pierre Casiraghi, casaram-se no mesmo local com Tatiana Santo Domingo e Beatrice Borromeo, respetivamente.

Recorde-se que os monegascos ficaram desiludidos com a festa de Pierre e Beatrice por considerarem que foi demasiado discreta. Desta vez esperam poder apreciar a família real monegasca com toda a sua elegância e os noivos com o filho. Além de Balthazar, Charlotte é também mãe de Raphael, de cinco anos, fruto da anterior relação com o ator francês Gad Elmaleh.

Até Charlotte aparecer no balcão da varanda principal do Palácio, ou descer as escadarias do mesmo em direção ao jardim, a principal curiosidade é o vestido de noiva. A filha da princesa Carolina sempre seguiu as pisadas da avó Grace Kelly e da mãe no que toca ao estilo e bom gosto. Para não falar da sua beleza. Charlotte é considerada uma influencer e uma das princesas mais glamorosas e requisitadas pelas casas de alta-costura. Foi o rosto de várias campanhas publicitárias da Gucci e esteve sempre muito ligada à casa Chanel.

Alguma imprensa especula que o vestido eleito pela jovem será da autoria da Chanel, já que a sua família era muito próxima do recém-falecido Karl Lagerfeld, o diretor criativo da marca, que faleceu em fevereiro passado.

Depois da união civil será servido um almoço, ao qual seguir-se-á uma longa festa. Alessandro Ristori & The Portofinos foi a banda eleita pelos noivos para animar o dia.

Mas a cerimónia deste sábado deverá ser a primeira de duas celebrações. Ainda este mês, Charlotte e o produtor de cinema irão repetir os votos, desta vez numa cerimónia religiosa em Saint Rémy-de-Provence, em França. O local tem um significado especial para a noiva, a mãe e os irmãos. Foi, aliás, para esta região francesa que a mãe de Charlotte, Carolina, se mudou com os filhos após a trágica morte do pai, Stefano Casiraghi, num acidente de barco, em 1990.