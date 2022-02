A única filha mulher do Grão-Duque e da Grã-Duquesa está de parabéns esta quarta-feira. Saiba mais sobre a vida da princesa luxemburguesa.

Família grã-ducal

Princesa Alexandra celebra 31 anos

Ana Patrícia CARDOSO

Esta quarta-feira é dia de festa na Casa Grã-Ducal. A princesa Alexandra, única filha dos Grão-Duques completa 31 anos. Alexandra é a única mulher dos cinco filhos do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa, e irmã do príncipe Guillaume, Félix, Louis e o príncipe Sébastien.

Alexandra tem um especial interesse por jornalismo, política e estudos religiosos. Frequentou a escola primária em Angelsberg e o ensino secundário no Liceu Vauban. Decidiu então atravessar o Atlântico para estudar psicologia e ciências sociais nos Estados Unidos.

Voltou à Europa, a Paris, para tirar um bacharelato em Filosofia, com enfoque na ética e antropologia. Licenciou-se depois no Trinity College em Dublin e, em 2017, obteve um mestrado em Estudos Inter-Religiosos pela Escola Irlandesa de Ecuménica, com especialização em resolução de conflitos.

Com particular interesse em política e estudos religiosos, a Princesa ganhou experiência em jornalismo durante uma estadia no Médio Oriente e realizou um estágio no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova Iorque, quando o Luxemburgo era um membro não-permanente.

É adepta de vários desportos, tendo chegado a praticar dança e ginástica durante vários anos. Atualmente, divide o seu tempo entre o ténis, o ski na neve e o ski aquático. A princesa é presença assídua nas atividades da família grã-ducal e em cerimónias e atos oficiais.

Discreta em relação à sua vida pessoal, Alexandra mantém uma boa relação com o Grão-Duque e a Grã-Duquesa, tendo já acompanhado sozinha o pai em visitas oficiais ao estrangeiro, por exemplo ao Japão em 2007 e à China, em 2008.

Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine participa ainda em ações de voluntariado com refugiados e nos tempos livros dedica-se à leitura e às viagens.

