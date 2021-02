Alexandra é a única filha entra os cinco descendentes do casal grão-ducal.

Princesa Alexandra celebra 30 anos

Henrique DE BURGO Alexandra é a única filha entra os cinco descendentes do casal grão-ducal.

A Princesa Alexandra, filha do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa, celebra esta terça-feira 30 anos de idade. A única filha entre os cinco descendentes do casal grão-ducal nasceu no dia 16 de fevereiro de 1991, na maternidade Grã-Duquesa Charlotte, no Luxemburgo.

Alexandra é a quarta filha dos soberanos e é irmã Grão-Duque Herdeiro Guillaume (1981), dos Príncipes Félix (1984), Louis (1986) e Sébastien (1992). Depoisd de ter seguido o ramo de "Psicologia e Ciências Sociais" nos Estados Unidos, Alexandra obteve uma licenciatura em Filosofia em Paris, com especialização em Ética e Antropologia.

Alexandra e Sebastien, dois dos cinco filhos de Maria-Teresa e Henri em 1998, no Festival Emaischen, em Nospelt.

A família grã-ducal com os cinco filhos num passeio a cavalo, em 1998. Alexandra é a primeira à esquerda na foto.

Em 2017, concluiu um mestrado em Estudos Inter-religiosos, no Irish School of Ecumenics (Dublin), com especialização em resolução de conflitos. Entre várias ações, participa regularmente em atividades da família grã-ducal e em cerimónias ou atividades oficiais.

Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine participa ainda como voluntária em ajuda aos refugiados e tem como passatempos a leitura e as viagens.



