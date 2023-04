O noivado da única filha do casal grã-ducal foi anunciado em novembro.

Corte Grã-Ducal

Princesa Alexandra casa-se este sábado

Susy MARTINS O noivado da única filha do casal grã-ducal foi anunciado em novembro.

Este sábado (22 de abril) vai ser um dia festivo no Grão-Ducado. A princesa Alexandra casa-se no registo civil com o francês Nicolas Bagory.



O noivado da princesa, única filha do casal grão-ducal, foi anunciado no mês de novembro do ano passado, e o dia tão esperado está finalmente à porta. A cerimónia tem lugar no edifício da comuna da cidade do Luxemburgo, situado a alguns metros de distância do Palácio Grão-Ducal.

Leia o artigo completo na Rádio Latina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.