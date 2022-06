Aplicação móvel para os banhistas criada a propósito da covid-19 vai continuar a funcionar. Mas agora a título informativo.

Praias portuguesas vão continuar a ter informação sobre nível de ocupação

Ana TOMÁS O Governo português criou a aplicação por causa das restrições para combater a covid, mas os banhistas vão poder continuar a escolher as praias em função da sua lotação, agora a título informativo.

Este ano as praias portuguesas podem voltar a ser frequentadas sem restrições, mas a pandemia trouxe uma informação adicional que veio para ficar. Às bandeiras atribuídas à qualidade das águas e da areia, juntou-se, em 2020, a informação da capacidade de ocupação das praias.

Face às medidas sanitárias anti-covid, que obrigavam os utilizadores a manterem uma distância mínima uns dos outros, a aplicação "Info Praia" incluía um semáforo que mostrava o nível de lotação do areal em tempo real. O semáforo vermelho indicava que já não havia lugar para estender a toalha, segundo as regras de saúde. Esta medida esteve em vigor nos últimos dois anos.

Agora, com a maioria das restrições sanitárias já levantadas, essa informação vai manter-se, para consulta dos veraneantes, que assim podem continuar a escolher as praias em função da sua ocupação. "A Info Praia continuará a incluir o nível de ocupação das praias, agora a título informativo, permitindo aos utentes, antes de se deslocarem, selecionar as suas opções", refere a informação do Governo português sobre a época balnear.



Nesta aplicação, é possível aceder também à informação atualizada sobre galardões e bandeiras atribuídas, os equipamentos existentes e receber informação atualizada da qualidade da água balnear, bem como definir as praias favoritas.



Mas se a função da aplicação se mantém para lá do controlo da covid-19, o mesmo não deverá acontecer com o uso de máscara na circulação na praia e nos paredões e acessos às praias, restaurantes e outros equipamentos, que deixa de ser obrigatório este verão, ao contrário do que sucedia há um ano.

Mais praias com bandeira azul

Este ano, a época balnear integra 585 praias reconhecidas como próprias para banhos (mais 11 do que em 2021) com vigilância e assistência a banhistas asseguradas por nadadores salvadores. No geral, há 654 locais de águas balneares disponíveis para os banhistas (mais 11 que no ano passado).

Também o número de praias, de mar e fluviais, com bandeira azul é superior em 2022. São 393 as distinguidas, mais 21 do que em 2021.

A época balnear abriu na maioria das praias no centro e sul do país a 1 de junho. Nas praias fluviais, deverá decorrer entre junho e julho.





