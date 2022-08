Jornalista do New York Times partilha as suas praias favoritas na Europa para ir com a família e parte da costa portuguesa está representada.

Praias de Portugal entre as cinco melhores da Europa para levar toda a família

É mais do que uma praia, na realidade são várias, numa zona da costa portuguesa, aquelas que o jornalista do New York Times escolheu para figurar na sua restrita lista das cinco melhores praias da Europa para ir com a família este ano.

No prestigiado jornal americano, Andrew Ferren elege o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e a Costa Vicentina como uma das cinco melhores zonas balneares para ir na companhia de miúdos e graúdos, numas férias de verão passadas no velho continente. O autor do artigo revela já ser conhecedor dessa área litoral portuguesa, destacando as praias do Carvalhal e Odeceixe, por serem "amigas da família, com estacionamento e caminhos fáceis para a praia" e também por serem vigiadas.

A oferta de alojamento é outro dos itens avaliados nos critérios de seleção, com o jornalista a fazer referência à Herdade do Touril, um hotel rural situado ao pé da praia do Tonel, "com uma grande piscina e um fabuloso pequeno-almoço ", embora reconheça que existem, na zona, "outras e mais recentes opções de alojamento". A Azenha do Mar é outro dos locais referidos, mas mais pelo restaurante que tem o mesmo nome da pitoresca praia.

A aventura familiar termina com a ida para sul, rumo a Sagres, que o jornalista descreve pela sua recente ligação ao surf e a associação histórica ao Infante D. Henrique e ao mito da Escola de Sagres, na época da expansão marítima portuguesa.

Praias para todos os gostos e pontos cardeais

Além de Portugal, há mais quatro opções do sul ao norte do continente. Começando pelo sul, a escolha do jornalista do New York Times prossegue com a vizinha Espanha, que aparece duplamente representada pelas praias de Ses Illetes, em Formentera, nas ilhas Baleares, e a praia de Frejulfe, nas Astúrias.

Subindo para norte, em França, é a zona de Cap Ferret e Arcachon a eleita, terminando o rol de escolhas na fresca Dinamarca, mais concretamente na praia de Ålbæk Strand e na duna costeira de Råbjerg Mile.

