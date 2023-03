Veja as primeiras fotografias do principezinho divulgadas pela casa real. Grão-Duque herdeiro não esconde a felicidade.

Viver 3

Bebé real

Príncipes Guillaume e Stéphanie apresentam o filho François

Redação Veja as primeiras fotografias do principezinho divulgadas pela casa real. Grão-Duque herdeiro não esconde a felicidade.

Dois dias após o nascimento, os Grão-duques herdeiros, Guillaume e Stéphanie apresentam o seu novo bebé real, o principezinho François. As primeiras fotografias do segundo filho dos príncipes herdeiros foram divulgadas esta quarta feira pela casa real, tendo já Guillaume confessado num vídeo a felicidade da família e do príncipe Charles, de três anos, com a chegada do novo bebé.

"É uma alegria imensa podermos ter este bebé nos braços", referiu o Grão-Duque herdeiro no vídeo divulgado nas redes sociais, e de sorriso aberto confessou: “Ele já é tão querido. É mesmo um dos mais belos momentos que uma família pode partilhar”, disse.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 O casal herdeiro grão-ducal divulga as primeiras fotografias do seu segundo filho, o príncipe François, nascido no dia 27 de março. Foto: Céline Maia – StudioByC

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O casal herdeiro grão-ducal divulga as primeiras fotografias do seu segundo filho, o príncipe François, nascido no dia 27 de março. Foto: Céline Maia – StudioByC O casal herdeiro grão-ducal divulga as primeiras fotografias do seu segundo filho, o príncipe François, nascido no dia 27 de março. Foto: Céline Maia – StudioByC O casal herdeiro grão-ducal divulga as primeiras fotografias do seu segundo filho, o príncipe François, nascido no dia 27 de março. Foto: Céline Maia – StudioByC

Sem esconder a emoção, o príncipe Guillaume contou como o seu primogénito está também feliz com nascimento do irmão. “Foi um momento de grande alegria quando os meus pais vieram com o Charles à maternidade para a primeira visita” ao François e à mãe, contou o príncipe. E acrescentou: "Foi muito bonito ver a reação do Charles" ao nascimento do irmão "estava tão excitado para o conhecer e quando o viu correu diretamente para ele".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Já nasceu o novo príncipe do Grão-Ducado O segundo filho do casal herdeiro grão-ducal nasceu esta segunda-feira, 27 de março.

Na mensagem que acompanha as primeiras imagens do novo bebé real, o casal herdeiro agradece também as inúmeras mensagens de afeto recebidas pelo nascimento do segundo filho.

O pequeno François nasceu na segunda-feira de manhã, com 3,575 kg e medindo 53 cm. Como frisou Guillaume, o bebé "traz uma imensa alegria para nós, para os meus pais e para a nossa família".

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.