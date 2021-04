Scarlett-Lauren Sirgue é a noiva do príncipe luxemburguês.

Príncipe Louis vai casar-se pela segunda vez

Já é oficial: a corte grã-ducal prepara-se para mais um casamento. Os grão-duques Henri e Maria Teresa anunciaram esta terça-feira o compromisso de noivado do seu terceiro filho.

O príncipe Louis, de 34 anos, vai casar-se com Scarlett-Lauren Sirgue, o segundo matrimónio do príncipe do Grão-Ducado. Numa mensagem enviada às redações, Henri e Maria Teresa revelam estar "muito felizes ao anunciar o noivado".

A futura mulher do príncipe, Scarlett-Lauren Sirgue, nasceu na cidade francesa de Bordéus, a 8 de agosto de 1991. É a filha mais nova do casal de advogados Pierre Sirgue e Scarlett Sirgue. Tal como os pais, Sirgue formou-se também em Direito e trabalha no escritório familiar de advogados. A futura mulher do príncipe Louis tem como interesses a música, o cinema, a arte e moda.



Juntamente com os dois filhos de Louis, Noah e Gabriel, - do primeiro casamento com Tessy do Luxemburgo - , os soberanos desejam "as maiores felicidades" aos recém noivos. Louis é o terceiro de quatro filhos do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa. O príncipe renunciou ao direito de sucessão ao trono, há cerca de dez anos, depois de ter casado com Tessy Antony, com quem teve dois filhos – os príncipes Gabriel e Noha de Nassau – e de quem se separou em 2017.

