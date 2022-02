Em entrevista à revista francesa Point de Vue, o terceiro filho dos Grão-Duques e a advogada Scarlett-Lauren Sirgue anunciaram a separação.

Realeza

Príncipe Louis já não vai casar

DPA Em entrevista à revista francesa Point de Vue, o terceiro filho dos Grão-Duques e a advogada Scarlett-Lauren Sirgue anunciaram a separação.

Menos de um ano após o noivado, é o fim da relação do príncipe Louis, de 35 anos, e da advogada francesa Scarlett-Lauren Sirgue, de 30 anos."Não vamos casar", revelou o próprio filho do casal grão-ducal numa entrevista dada em conjunto com a ex-noiva à revista francesa Point de Vue, publicada esta terça-feira.

Não houve um problema particular que assombrasse a relação, "mas diferenças de opinião fundamentais que nos levaram a esta decisão", afirmaram os dois. No entanto, ambos declararam que querem manter uma relação próxima de amizade.

O casal tinha anunciado o seu noivado em abril de 2021 e o casamento deveria acontecer este ano.

Louis é o terceiro filho mais velho do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa. Este seria o segundo casamento. O príncipe é pai de dois filhos, Noah e Gabriel.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.