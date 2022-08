É o terceiro filho do casal grão-ducal.

Corte grã-ducal

Príncipe Louis faz 36 anos

O 3 de agosto de 1986 foi um dia bem quente de verão no Grão-Ducado. O termómetro no aeroporto mostrava um máximo diário de 33,7 graus e o céu estava limpo.

Mas, neste dia, o tempo teve pouca importância para o então Grão-Duque Herdeiro, Henri, e a sua esposa, a Grã-Duquesa Herdeira, Maria Teresa, porque é um dos mais belos dias das suas vidas: o príncipe Louis, o seu terceiro filho, nascia no Hospital da Maternidade da Grã-Duquesa Charlotte, na capital.

Os Grão-Duques Maria Teresa e Henri com o terceiro filho, pouco depois do nascimento, em agosto de 1986 Foto: Arquivo LW/ Corte grã-ducal

Juntamente com os seus quatro irmãos e irmãs - o atual Grão-Duque Herdeiro Guillaume, o príncipe Félix, a princesa Alexandra e o príncipe Sébastien - Louis Xavier Marie Guillaume, príncipe do Luxemburgo, de Nassau e Bourbon-Parme, frequentou a escola primária em Lorentzweiler, e mais tarde a American School of Luxembourg. Obteve o seu bacharelato em junho de 2005 no Collège Alpin Beau Soleil, na Suíça.

A minha vida com o Grão-Duque Em entrevista ao Contacto, a Grã-Duquesa revela o segredo do seu amor com Henri, fala da ligação especial com os portugueses e confessa que a vida não é um conto de fadas.

Trabalho social e humanitário

Depois de terminar os estudos, Louis começou a trabalhar em diferentes campos: após algumas missões no campo social e humanitário, colaborou com a Cruz Vermelha em Genebra durante cerca de um ano. Também trabalhou na corte grã-ducal, no campo da silvicultura, e frequentou cursos no Dolibois European Center da Miami University no Luxemburgo.

Estudou durante dois anos nos Estados Unidos, onde obteve a sua licença de piloto privado, e depois mudou-se para Inglaterra, onde obteve um bacharelato em Ciências da Comunicação pela Richmond American International University de Londres em 2014.

Tem também um mestrado em estudos psicossociais, é mediador diplomado do Instituto Católico de Paris e tem um certificado do Center for Effective Dispute Resolution (CEDR).

O príncipe com os filhos, Gabriel (esquerda) e Noah (direita) Foto: Arquivo LW/Corte grã-ducal

Durante alguns anos trabalhou em França. Primeiro como consultor de Laurent Meeschaert Conseil em Paris de 2017 a 2019, e depois embarcou na aventura de trabalhar por conta própria. Juntamente com três parceiros, fundou também uma empresa de mediação em 2020: SIBE Médiation.

Há alguns anos, falou pela primeira vez sobre a sua dislexia - encorajando as pessoas afetadas a ter um diálogo aberto com a sua família, amigos, colegas de turma ou colegas de trabalho.

Relações mediáticas

As suas duas relações amorosas, que se desmoronaram, foram objeto de interesse dos media. Mas o aniversariante está a resistir brilhantemente à tempestade mediática: mantém-se em contacto com a sua ex-mulher Tessy - sobretudo por causa dos seus dois filhos Noah e Gabriel. Tessy entretanto casou com o empresário suíço Frank Floessel. O filho dos dois, Theodor, nasceu em 2021.

Também no início deste ano, Louis separou-se da francesa Scarlett-Lauren Sirgue. Ambos anunciaram o fim da relação numa entrevista conjunta na revista "Point Vue". Terão sido as "diferenças fundamentais de opinião" que levaram ao cancelamento do casamento planeado para este verão.

Sobra muito tempo para os dois filhos, com quem o príncipe, adepto do desporto, gosta de se aventurar nas pistas de esqui ou de se aventurar em jogos de estratégia.

