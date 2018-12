O príncipe Louis, terceiro filho do Grão-Duque Henri e da Grã-duquesa Maria Teresa, vai ter de pagar cerca de nove mil por ano de pensão alimentar aos filhos Gabriel e Noah. A decisão foi tomada pelo juiz que se ocupou do seu divórcio com a ex-mulher, Tessy.

Príncipe Louis do Luxemburgo vai ter de pagar nove mil por ano aos filhos

O divórcio teve lugar em janeiro do ano passado no Reino Unido, onde o casal vivia. De lá para cá, o príncipe Louis e Tessy Antony formalizaram as questões ligadas à separação dos bens comuns e às finanças, refere a revista espanhola Hola, especializada em notícias sobre celebridades.



Depois desta etapa, e analisadas as provas, o tribunal britânico decidiu agora que o príncipe Louis vai ter de pagar cerca de nove mil euros por ano aos dois filhos (quatro mil libras para cada um).

O príncipe Louis conheceu Tessy no Kosovo, quando ambos estavam no exército, em 2004. Tessy era a única mulher no contingente militar luxemburguês e chamou a atenção do príncipe, então com 18 anos de idade. Os dois apaixonaram-se e o noivado foi anunciado em setembro de 2005, quando o Grão-Duque anunciou que seria avô pela primeira vez.



Louis e Tessy casaram-se em setembro de 2006 e tiveram dois filhos, Gabriel Michael Ronny e Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier. No entanto, o fim do casamento acabaria por ser anunciado em janeiro de 2017, com um "divórcio rápido" em Londres, onde o casal vivia.