O príncipe Harry partilha a sua experiência com o luto, depois da morte da sua mãe, a princesa Diana, no prefácio de um livro dedicado aos filhos de trabalhadores que morreram durante a pandemia de covid-19.

Príncipe Harry dá conselhos a crianças que perderam os pais num novo livro

Lusa O príncipe Harry partilha a sua experiência com o luto, depois da morte da sua mãe, a princesa Diana, no prefácio de um livro dedicado aos filhos de trabalhadores que morreram durante a pandemia de covid-19.

Segundo adianta a agência noticiosa norte-americana Associated Press, o prefácio descreve “o enorme buraco” que a morte da princesa Diana causou no príncipe Harry, que tinha apenas 12 anos quando perdeu a mãe.



A princesa morreu num acidente de carro, em Paris, em agosto de 1997.

“Hospital by the Hill” ('Hospital junto à Colina', em tradução livre) é o título do livro de Chris Connaughton e conta a história de um jovem cuja mãe, que trabalhava num hospital, morreu devido à pandemia de covid-19.

O livro será oferecido a crianças com experiências semelhantes.

“Embora desejasse poder abraçar-te neste momento, espero que esta história te possa dar conforto, por saberes que não estás sozinho”, escreve Harry no prefácio.

O príncipe britânico conta que, quando a mãe morreu, “não queria acreditar ou aceitar e isso deixou um enorme buraco”.

“Sei como te sentes e quero garantir-te que, com o tempo, esse buraco vai ser preenchido com tanto amor e apoio”, prossegue o príncipe.

As questões ligadas com a saúde mental têm sido uma parte fundamental do trabalho que o príncipe desenvolve, promovendo o debate em torno destes problemas.

No texto que abre o livro, Harry refere ainda que “todos lidamos com a perda de maneiras diferentes”, mas, como lhe foi dito em criança, “quando um pai vai para o céu, o seu espírito, o seu amor e as memórias deles” ficam.

“Eles estão sempre contigo, e podes agarrar-te a eles para sempre”, conclui.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.