Charles é o segundo na linha de sucessão ao trono luxemburguês.

Viver 5

Família real

Fotos. Príncipe Charles celebra dois anos esta terça-feira

Redação Charles é o segundo na linha de sucessão ao trono luxemburguês.

A casa Grã-Ducal está em festa esta terça-feira. O pequeno príncipe Charles celebra dois anos. O filho do Príncipe Guillaume e da Princesa Stéphanie nasceu a 10 de Maio de 2020, na maternidade Grã-Duquesa Charlotte, na cidade do Luxemburgo.

Como filho primogénito do casal herdeiro, Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume é o segundo na linha de sucessão ao trono e um dia será Grão-Duque. Veja as fotos partilhadas pela Casa Grão-Ducal para assinalar o aniversário do príncipe:

5 Foto: Casa Grã-Ducal

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Casa Grã-Ducal Foto: Casa Grã-Ducal Foto: Casa Grã-Ducal Foto: Casa Grã-Ducal Foto: Casa Grã-Ducal

Charles foi batizado a 19 de setembro de 2021 na Abadia de Saint-Maurice, em Clervaux. Tem como padrinhos o príncipe Luís, irmão do príncipe Guillaume, e a condessa Gaëlle de Lannoy, irmã da princesa Stéphanie.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.