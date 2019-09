Camionista de Alenquer vai representar Portugal.

Português na luta pelo título de “camionista do ano”, este fim de semana em Colmar-Berg

A grande final do "campeonato internacional de camionistas DAF 2019" vai ter lugar este fim de semana no circuito de testes da Goodyear, em Colmar-Berg, no norte do país.

Ao todo, vão estar em competição finalistas de 18 países europeus, com o camionista da empresa Calbrita Transportes (Alenquer), Marco Paulo Salgueiral, a representar Portugal.

Até chegar à final, os 18 camionistas profissionais tiveram de passar por uma final nacional, em que tiveram de demonstrar as suas habilidades profissionais, não só ao volante, mas também sobre as regras da estrada, a segurança ou ainda a montagem de carga.

A edição deste ano contou com mais de mil candidatos de 30 países, e de todas as marcas de camiões.

Foto: DAF Driver Challenge

HB