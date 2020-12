Com o anoitecer mais cedo e a visibilidade reduzida, as autoridades advertem que a estação fria é mais propícia a assaltos.

Polícia reforça presença contra assaltos a casas no inverno

Susy MARTINS

Numa publicação no Facebook, a polícia grã-ducal dá conta de um reforço de agentes no terreno, em lugares estratégicos e mais patrulhas. As autoridades vão ainda reforçar a informação de sensibilização à população.

A polícia alerta, por exemplo, que antes de assaltar uma casa, os assaltantes costumam visitar as imediações alguns dias antes, aconselhando os moradores a estarem atentos a movimentações estranhas junto ou no interior das casas dos vizinhos e a alertarem rapidamente as autoridades.

Sendo que um assalto pode não chegar sequer aos dez minutos de duração, na maioria das vezes os assaltantes evitam o confronto com o morador da casa, optando por fugir caso seja visto. No entanto, a polícia refere que se tal não for o caso, a melhor coisa a fazer é chamar a polícia e não tentar intervir sozinho.

