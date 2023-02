Os passageiros de um voo entre Reykjavik e Manchester tiveram a oportunidade de ver no ar este fenómeno natural.

Piloto da EasyJet faz curva de 360º para mostrar aurora boreal aos passageiros

Um piloto da EasyJet fez uma curva de 360 graus durante um voo para que os passageiros pudessem ver a aurora boreal.

De acordo com o jornal inglês Independent, a insólita situação aconteceu esta segunda-feira à noite num avião daquela companhia aérea que voava de Reykjavik, a capital islandesa, para a cidade inglesa de Manchester.

O piloto fez uma curva, enquanto sobrevoava o mar, para dar a todos os que viajavam no avião a oportunidade de observarem este raro fenómeno natural, como descreveu um dos passageiros.

"Um grande obrigado ao piloto do [voo] da easyjet, EZY1806 de Reykjavik a Manchester, que fez uma curva de 360º a meio do voo para garantir que todos os passageiros pudessem ver as incríveis Luzes do Norte", escreveu Adam Groves na sua página de Twitter, onde publicou também algumas imagens da aurora boreal vista a partir do avião.

Adam Groves, que é fotógrafo e que regressava de um fim-de-semana na Islândia, disse ao Manchester Evening News que tinha expectativas de ver a aurora boreal em terra, durante o tempo em que esteve naquele país, mas as nuvens baixas que cobriram o território islandês na semana passada dificultaram a concretização desse desejo.

"Estávamos com esperança de ver enquanto lá estivéssemos, mas não tivemos essa oportunidade", disse.

Acabaria por ser surpreendido a meio do voo de regresso, quando "o piloto desligou todas as luzes e foi possível ver da janela do lado esquerdo" a aurora boreal, contou ao Manchester Evening News. Para que todos tivessem direito a apreciar o mesmo, o piloto fez um loop. "Estávamos sentados do lado direito e dois a três minutos depois o piloto fez uma volta de 360 graus para que todos pudessem ver", explicou.

O site FlightRadar24, que monitoriza voos em tempo real, registou a curva do piloto do EasyJet.

