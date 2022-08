Em Stadtbredimus, junto ao rio Moselle, celebrou-se as tradições vinícolas luxemburguesas, no festival de vinho. Veja as fotos.

Picadilly. Mais de 12 mil brindaram ao regresso da festa do vinho

A maior festa de vinhos do país voltou a a animar Stadtbredimus, junto ao rio Moselle, este fim-de-semana. Após dois anos de ausência, devido às restrições da pandemia da covid, a 65ª edição do Festival Picadilly regressou em força, recebendo mais de 12 mil visitantes, segundo a reportagem do Luxemburger Wort.

O evento, que é um dos momentos altos do Verão luxemburguês, serve de mostra e e promoção dos vinhos produzidas no país. Por lá, durante três dias se apresentaram as novidades, com os apreciadores de vinho a não perder também o famoso “piccadilly”, um vinho branco, misturado com espumante, com groselha.

Os brindes multiplicaram-se entre convivas e amigos, e nos palcos atuaram vários grupos musicais luxemburgueses. Este domingo, o tradicional dia de família foi mais tranquilo, conta o Wort.



