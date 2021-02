Em tempos de pandemia, os residentes parecem estar cada vez mais virados para a natureza.

Percursos pedestres luxemburgueses com "sucesso impressionante" em 2020

Diana ALVES Em tempos de pandemia, os residentes parecem estar cada vez mais virados para a natureza.

De acordo com a Direção Geral do Turismo, a afluência aos percursos pedestres do país registou um aumento substancial em 2020, o que leva o organismo a falar num "sucesso impressionante". Os números das visitas e as estatísticas oficiais do 'Géoportail National' e da agência Luxembourg for Tourism mostram que o interesse por percursos pedestres aumentou consideravelmente.

O destaque vai para os trilhos de Mullerthal, visitados por mais de 160.000 pessoas em 2020, mais 15.000 do que no ano anterior. Alguns dos trilhos registaram mesmo o dobro dos visitantes, como o "Traumschleife Manternacher Fiels", percorrido em 2020 por quase 13.000 pessoas.

Tendo em conta a quebra no número de turistas que visitaram o Luxemburgo em 2020 devido à pandemia, o Ministério do Turismo conclui que a elevada afluência aos trilhos se deve aos residentes, pelo que percorrer o país a pé parece ter feito parte das atividades preferidas no ano que passou.



Cinco estradas para percorrer em agosto A pandemia trocou-lhe os planos e vai passar este verão no Luxemburgo? Isso é uma bela oportunidade para fazer-se à estrada e conhecer melhor o Grão-Ducado. Aqui ficam cinco sugestões de caminhos espetaculares para cumprir nestes dias estivais.

A tendência é também visível no próprio site visitluxembourg.lu, onde as visualizações de artigos sobre os trilhos cresceram 75,5%. Mesmo no Google, as pesquisas por "percursos pedestres no Luxemburgo aumentaram 35% face a 2019. No total, o país dispõe de uma rede de cerca de 5.000 quilómetros de percursos pedestres, que permitem descobrir as cinco regiões do Grão-Ducado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.