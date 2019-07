O passaporte português é o quinto documento que dá acesso a mais países.

Passaporte luxemburguês já é o terceiro mais poderoso do mundo

O Luxemburgo tem o terceiro passaporte mais poderoso do mundo, subindo dois lugares em relação a janeiro de 2019, quando na altura era quinto da lista.

De acordo com o novo ranking mundial Passaport Index da consultora Henley & Partners, que avalia a liberdade de circulação de quase 200 passaportes, os cidadãos luxemburgueses continuam a poder entrar em 186 países sem visto.

Os passaportes mais poderosos do mundo são os japoneses e os da Singapura, com acesso a 189 países sem necessidade de visto. No segundo lugar estão a Coreia do Sul, Alemanha e Finlândia, com acesso a 187 países.

O pódio fecha agora com os passaportes do Luxemburgo, Dinamarca e Itália (todos com acesso a 186 países). Já o passaporte português é o quinto da lista (184).

Entre as razões das mudanças no ranking está o facto de o Paquistão ter adotado a Autorização de Viagem Eletrónica, facilitando a entrada de cidadão de mais de 50 países.

Os últimos lugares no ranking são ocupados pelo Afeganistão, Iraque e Síria.