Capital

Parque infantil “Barco dos Piratas" reabre em junho

Henrique DE BURGO O parque está atualmente encerrado para obras de remodelação.

O parque infantil conhecido como "Barco dos Piratas", na Cidade do Luxemburgo, reabre as portas no final de junho deste ano.

O parque está atualmente encerrado para obras de remodelação, refere a autarquia da capital refere em comunicado, mas a partir do final do próximo mês vai poder acolher novamente as pessoas.

Este é uma das cerca 200 áreas de lazer da capital, que inclui parques infantis públicos, campos desportivos, pistas de skate, entre outras instalações.







