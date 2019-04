Parkinson. Novo tratamento devolve movimentos aos doentes

Uma equipa de investigação canadiana conseguiu, através de um novo tratamento, recuperar movimentos físicos em doentes com Parkinson.

Este pode ser o futuro dos tratamentos para pessoas com a doença de Parkinson. Na Wertern University, em Ontário, Canadá, uma equipa de cientistas desenvolveu um implante com elétrodos que ajuda a fortalecer os sinais do cérebro para os membros.

Mandar Jog, um dos professores envolvidos, explica o processo que ocorre no nosso corpo quando nos movimentamos e como este tratamento pode ajudar. “Quando caminhamos, o nosso cérebro envia informação para que as pernas se mexem. O cérebro recebe sinais de volta quando o movimento é concluído, para então enviar novas instruções. A doença de Parkinson reduz os sinais que retornam ao cérebro, interrompendo o ciclo e fazendo com que os pacientes ‘congelem’ no processo de movimentação”.

O estímulo elétrico, criado pelo implante com elétrodos, desperta o mecanismo de resposta das pernas para o cérebro que havia sido afetado com Parkinson. Caminhar é um dos maiores problemas para pessoas com esta doença. Cerca de um quarto dos pacientes revela dificuldades à medida que o tempo avança. “Os nossos pacientes têm a doença há pelo menos 15 anos e não se sentiam seguros para caminhar havia muitos anos", explica o professor.

“Pensávamos que os problemas de locomoção ocorriam porque os sinais do cérebro para as pernas não chegavam. Mas parece que o problema está nos sinais que retornam. É um tratamento de reabilitação completamente diferente", continua.

Beckie Port, diretora do Parkinson's UK, entidade do Reino Unido dedicada a estudos sobre a doença de Parkinson, mostrou-se satisfeita com os resultados: "Se estudos futuros continuarem a ter resultados tão promissores quanto este, novos tratamentos terão a possibilidade de melhorar drasticamente a qualidade de vida dos pacientes, dando-lhes liberdade para aproveitar e participar das atividades do dia a dia”.

Ana Patrícia Cardoso



