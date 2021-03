Chama-se Hotel Paradiso, e tal como o filme de Giuseppe Tornatore, que homenageia no nome, este hotel é dedicado aos filmes e transforma cada quarto e suite numa sala de cinema privada.

Paris abre primeiro hotel-cinema

Chama-se Hotel Paradiso, e tal como o filme de Giuseppe Tornatore, que homenageia no nome, este hotel é dedicado aos filmes e transforma cada quarto e suite numa sala de cinema privada.

Em plena pandemia e com as salas de cinema fechadas, Paris viu abrir o primeiro hotel temático dedicado à sétima arte.

Chama-se Hotel Paradiso, e tal como o filme de Giuseppe Tornatore ('Cinema Paradiso', de 1988) que homenageia no nome, este hotel é dedicado aos filmes e transforma cada quarto e suite numa sala de cinema privada, segundo descreve a reportagem do jornal Le Parisien.

Os irmãos Karmitz, co-directores dos cinemas MK2, são os proprietários deste hotel, que fica situado na Boulevard Diderot, no número 135.

Por detrás de uma fachada de néon branco, com as letras a imitarem as entradas dos cinemas mais antigos, o Hotel Paradiso tem a particularidade de oferecer em cada quarto uma sala de cinema privada, disponibilizando filmes e a sua projeção cinematográfica, com o conforto de um quarto de hotel, que em tempos de covid-19, garante também o isolamento sanitário que uma sala normal não consegue assegurar.

"O [Hotel] Paraíso é um projeto que nasceu há vários anos. Queríamos fundir o cinema e o negócio hoteleiro, para oferecer outra forma de experimentar a sétima arte, de uma forma mais fresca. É verdade que escolhemos abrir durante um período em que é muito arriscado, mas dissemos a nós próprios que, pelo contrário, esta é uma oportunidade de oferecer às pessoas a possibilidade de vir e relaxar, de sair de uma vida diária bastante parada", refere Elisha Karmitz àquele órgão francês.

O hotel dispõe de 34 quartos e duas suites e, além dos filmes, disponibiliza aos clientes, os habituais snacks, temporariamente banidos das salas, por causa da pandemia, como as tradicionais pipocas.

A programação em cartaz deste hotel-cinema, por estes dias, em que ainda não há estreias em sala, varia consoante a oferta do catálogo MK2 Curiosity e das plataformas Mubi, Carlotta, Arte, Netflix ou Disney +.

Mesmo que não sejam muitas as novidades, o hotel quer, pelo menos, ajudar a lembrar a sensação de sair de casa para ir ao cinema e passar a noite fora.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.