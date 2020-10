Para onde irá Trump se perder as eleições? Luxemburgo é uma hipótese

Os Republicanos no Luxemburgo dizem-se chocados com as “reações exageradas e histéricas” contra a eleição de Donald Trump. Já os Democratas americanos no Grão-Ducado querem que o Congresso controle o magnata. Quanto ao Governo e partidos luxemburgueses, quase todos esperam que o Presidente Trump não leve a cabo as promessas de campanha do candidato Trump.