Papa Francisco e Lionel Messi trocaram camisolas

AFP Depois de ter recebido uma camisola do jogador do PSG no ano passado, o Papa Francisco retribuiu o gesto.

De argentino para argentino. O Papa Francisco e o jogador do Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi, trocaram recentemente camisolas, ambas autografadas. O atacante do clube parisiense recebeu a camisola autografada do clube desportivo oficial do Vaticano, o Athletica Vaticana. O ato foi assinalado pelo bispo auxiliar de Lyon e delegado da Santa Sé dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Um homem de fé, Messi disse-me como este passo era importante para ele. Rezámos juntos", tweetou o bispo francês Gobilliard ao partilhar uma foto ao lado da estrela argentina com a camisola amarela nas mãos, e outra ao lado do brasileiro Neymar.

"A troca de camisas entre o Papa e a estrela argentina está agora completa", acrescentou o Athletica Vaticana.

Em outubro de 2021, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, ofereceu a Francisco a camisola autografada de Messi, com o número 30 e as cores do PSG. Na altura, o líder da Igreja Católica, fã assumido de futebol e adepto do clube de Buenos Aires San Lorenzo desde criança, agradeceu ao jogador e felicitou-o pela sua "simplicidade".

Messi e Bergoglio, Papa desde 2013, estiveram juntos em agosto do ano passado no Vaticano.

