Estão em discussão algumas iniciativas de forma a não deixar passar a data em branco.

Pandemia volta a anular desfiles de Carnaval no Luxemburgo

Susy MARTINS Estão em discussão algumas iniciativas de forma a não deixar passar a data em branco.

Se já em 2020 foram anulados quatro corsos carnavalescos no Luxemburgo devido à pandemia, este ano as autoridades acordaram anular os sete desfiles que tradicionalmente animam as ruas do Grão-Ducado no Carnaval.

Segundo a edição francesa do Wort, os organizadores chegaram a consenso para anular os corsos este ano, uma vez que não se consegue garantir que os participantes e espectadores respeitem os gestos de segurança, como distaciamento físico.

No entanto, estão em discussão algumas iniciativas de forma a não deixar passar a data em branco. Segundo o Wort, em Diekirch os organizadores, e os comerciantes vão decorar as montras das lojas e organizar um concurso de disfarces. Em Pétange, discute-se a possibilidade de fazer uma festa virtual ou uma real no praça do mercado a 14 de março para substituir o corso tradicional.

Bélgica quer limitar deslocações no Carnaval O primeiro-ministro dos belgas é o mais fervoroso adepto da ideia.

Já o ano passado os desfiles foram anulados devido ao confinamento geral decretado pelo Governo a 17 de março. Segundo o Wort, neste momento, a prioridade para as autoridades é conseguir controlar a propagação do coronavírus, para que em 2022 se possa voltar a festejar nas ruas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.