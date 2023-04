Em caso de atraso, a indemnização pode chegar aos 600 euros.

Páscoa em Portugal. Saiba os seus direitos em caso de atraso ou cancelamento do voo

Em caso de impedimento de embarque, cancelamento ou atraso no voo, os passageiros têm direito a compensações e indemnizações. Saiba quais são.

Se passar por uma destas situações, saiba que pode exigir os seus direitos ao abrigo de um regulamento europeu especial e da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, informa o Centro Europeu de Consumidores do Luxemburgo (CEC, na sigla francesa).

Estes direitos aplicam-se a voos com partidas de aeroportos da União Europeia, onde se inclui o Luxemburgo, ou voos exteriores com destino aos países europeus, desde que operados por uma companhia comunitária, realça o organismo.

O regulamento aplica-se a voos regulares, voos charter, voos integrados em pacotes turísticos e voos de companhias aéreas de baixo custo.

Voos cancelados, atrasados ou embarque negado:

Tem direito a uma indemnização de 250 euros para voos de 1.500 km; 400 euros para voos entre 1.500 km e 3.500 km e 600 euros para voos de mais de 3.500 km.

Se lhe foi negado o embarque sem justificação:

Tem direito a assistência gratuita (refeição, bebidas, duas chamadas telefónicas, fax ou email, alojamento em caso de necessidade e transporte do aeroporto para o alojamento.

Poderá ter ainda direito a uma indemnização entre 250 euros a 600 euros dependendo da distância do voo.

Há mais duas opções. O reembolso do bilhete desde que desista de realizar a viagem (com, se necessário, voo gratuito até ao local da partida).

Ou então, viagem para o destino final, em condições de transporte comparáveis. Seja o mais rápido possível ou numa data posterior, a escolha é sua.

Se o voo foi atrasado:

Reembolso do preço do bilhete, desde que desista da viagem em atrasos de 5 horas ou superiores.

Uma indemnização entre 250 a 600 euros em caso de atrasos de 3 horas ou mais em relação à hora de chegada inicialmente prevista. No entanto, a companhia aérea pode recusar o pagamento se demonstrar que o atraso foi causado por circunstâncias extraordinárias.

Como e a quem apresentar a sua reclamação:

Pode enviar a sua reclamação por escrito o mais rapidamente possível à companhia aérea que opera o voo.

No Luxemburgo, em caso de recusa ou ausência de resposta no prazo de oito semanas, deve enviar email para o Ministério da Defesa do Consumidor: para passageiros@mpc.etat.lu.

Pode, em alternativa, apresentar uma reclamação junto do Centro Europeu de Consumidores do Luxemburgo (CEC), através do telefone +352 26 84 64 1 ou email: info@cecluxembourg.lu. O serviço é gratuito.

(Artigo publicado originalmente a 2 de julho de 2022.)

