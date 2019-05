Portugal está no top 10.

Os melhores países para elas viajarem sozinhas

Viajar sozinha pode parecer um desafio muito grande mas, na verdade, traz benefícios e experiências inesquecíveis. Cada vez mais mulheres opta por fazer a mala e partir em busca do desconhecido sem companhia. Segundo a Google, o o tópico "viagem mulher sozinha" atingiu 100 milhões de pesquisas em todo o mundo.

Face a este crescente interesse das mulheres em viajarem sozinhas, a empresa Ampersand Travel lançou o Índice "Wander Women" (https://www.ampersandtravel.com/blog/2018/wander-women-index-the-best-destinations-for-solo-female-travellers/), um ranking dos países mais aconselhados para as viajantes a solo . Para a elaboração do ranking foram tidos em conta fatores como a segurança, direitos das mulheres, cultura, cenário, aventura, o potencial instagramável, culinária e voluntariado.

Veja os dez melhores destinos, onde se inclui Portugal:

1º - Japão

Está em primeiro lugar do ranking, com uma das mais baixas taxas de criminalidade. Para além da capital ultramoderna e cosmopolita - Tóquio - o Japão oferece uma cultura e natureza variadas. É uma viagem de sonho.

2º - França

A pontuação alta no que toca aos direitos das mulheres colocou França em segundo lugar. Também aqui é possível encontrar boa comida, vinho de excelência e o melhor legado no que respeita à cultura europeia. Ja dizia Rick Blaine, do filme Casablanca: "teremos sempre Paris".

3º - Espanha

Segundo o ranking "Wander Women", Espanha é o destino ideal para quem procura aventura e uma mesa farta. À partida, pode parecer uma viagem com pouca aventura mas Espanha reserva várias surpresas.

4º - EUA

Com tanto para ver e descobrir, os Estados Unidos podem ser a viagem de uma vida. E parece que não há problema em fazê-lo sozinha.

5º - Indonésia

O sudeste asiático é um destino muito procurado para viajar, tanto por recém-casados ou casais de namorados como por viajantes a solo. Ou mesmo por backpackers, viajantes de mochila às costas. A Indonésia pode ser uma boa escolha para mulheres que gostem particularmente de praias de sonho, boa comida, preços acessíveis e de conhecer culturas diferentes da ocidental.

6º - Itália

Com uma costa de sonho, gastronomia sem igual e um vasto passado cultural e histórico, este país também é um destino seguro para as mulheres que gostem de passear sozinhas.

7º - Austrália

A viagem é longa, mas o esforço vale a pena. Tal como os Estados Unidos, a Austrália tem tanto para oferecer que, para conseguir ver tudo, seriam precisas várias viagens.

8° - Canadá

Para quem busca uma pausa realmente longe de tudo, o Canadá é o lugar a visitar. Com paisagens de cortar a respiração, segurança para as mulheres e um nível elevado de desenvolvimento social, é uma boa escolha para viajar sozinha.

9º - Portugal

Portugal oferece um pouco de tudo. Boa comida, paisagens diversas - da serra e montanha às praias do litoral, segurança e muita cultura. Em comparação com outras cidades europeias, esta é uma viagem que pode ter de tudo a preços acessíveis.

10º - Filipinas

Praias de água translúcida e quente, boa comida e sol durante quase todo o ano. Um retrato do paraíso que não serve só para luas-de-mel. É também recomendado para quem quer viajar sozinha e desfrutar da beleza natural deste país do oriente.

