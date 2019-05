Já visitou o Liechtenstein? Este é um dos destinos supreendentes indicado por um dos guias mais famosos do mundo, a Lonely Planet. Conheça os outros nove e veja as fotografias deslumbrantes.

Os 10 melhores destinos europeus de 2019

Já visitou o Liechtenstein? Este é um dos destinos supreendentes indicado por um dos guias mais famosos do mundo, a Lonely Planet. Conheça os outros nove e veja as fotografias deslumbrantes.

Não é preciso viajar meio mundo para visitar lugares paradisíacos ou repletos de história. A Europa tem recantos infindáveis para explorar, seja campo ou cidade, praia ou aventura, história ou comida. A oferta é tão diversificada que agrada a todos os gostos.

O guia de viagens mais conhecido do mundo, Lonely Planet, elege todos os anos os 10 melhores destinos europeus para visitar e, este ano, quase nenhum dos escolhidos está nas rotas mais conhecidas (Madrid é a exceção).

Esta lista é uma oportunidade para explorar o lado menos conhecido dos países e fugir às multidões de turistas que invadem as cidades no verão. Os resultados foram publicados no guia "Best in Europe".

Não faltam razões para justificar as escolhas. Por exemplo, o Campeonato Mundial de Futebol Feminino da FIFA vai decorrer em Lyon, França, já em julho.

Ou ainda o Liechtenstein, um país várias vezes esquecido nos roteiros, celebra o 300º aniversário da independência e inaugura o Trilho de Liechtenstein, que permite aos viajantes percorrer o país inteiro num único fim de semana. Proposta tentadora, não é? As escolhas são feitas com base em dicas de bloggers de viagens, editores e escritores.

