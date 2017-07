OPINIÃO: O que era um leão?

Por Hugo Guedes - Más notícias: estamos a destruir o planeta Terra. Já chega de complexo de avestruz, fazendo de conta que nada se passa, desejando com muita força que todos os sinais sejam apenas uma coincidência ou um embuste. Basta. Começa a restar pouco tempo para evitar o ponto de não retorno.

Há poucos dias foi publicado um enorme estudo científico sobre o estado da biodiversidade, liderado por dois investigadores americanos e um mexicano. Os resultados são muitíssimo alarmantes, e confirmam que a Terra está a perder, a uma velocidade estonteante, grande parte das suas populações de animais vertebrados. Mamíferos, aves, répteis e anfíbios… todos sugados por um turbilhão sangrento e sempre em aceleração.

Em 100 anos, as extinções de espécies foram multiplicadas por 100. Já sabíamos que os nossos filhos ou netos nunca poderiam ver ao vivo um jaguar, um orangotango ou um urso polar. Mas este estudo incidiu sobre a devastação que estamos a provocar também entre aquelas que imprudentemente consideramos “seguras”. Foram analisadas as populações de 177 mamíferos espalhados pelos diferentes continentes – e vemos então que quase todos perderam pelo menos um terço da sua área de habitat. As palavras-chave na frase anterior são “pelo menos”, porque na verdade muitos desapareceram de mais de 80% das regiões onde viviam! Caso emblemático é o do leão, animal que aparece em pinturas pré-históricas do sul da Alemanha, é referenciado na Bíblia como metáfora de Jesus, é sinónimo de coragem e beleza em tantas culturas, e antes reinava majestoso por toda a África, na Europa do Sul, no Médio Oriente e na Índia. Hoje, está confinado a pequenas bolsas no mapa-mundo. No último meio século, o número de leões desceu de 400 mil para não mais de 30 mil. No total, calcula-se que em 40 anos perdemos 60% da fauna mundial.

O culpado é o bicho-homem. O cocktail explosivo da destruição dos habitats, da caça, da poluição e das alterações climáticas acabou com o frágil equilíbrio natural de que dependemos para sobreviver. Estamos a serrar o ramo sobre o qual estamos sentados, a provocar a sexta extinção em massa do planeta – a mais rápida desde os dinossauros –, tudo para alimentar um sobreconsumo desenfreado de uma sobrepopulação crescente. Temos, segundo os investigadores, 20 ou 30 anos, no máximo, para alterar o rumo. Depois disso teremos apenas as fotos de leões, elefantes ou bacalhaus para mostrar aos nossos (subnutridos) descendentes.

