O outono é a estação da manta e sofá, mas também das paisagens românticas. Propomos nove destinos a menos ou pouco mais de três horas de carro do Luxemburgo, segundo o Google Maps.

Onde vamos este fim de semana? 9 destinos possíveis (de carro)

Trier (45 minutos)

A cidade mais antiga da Alemanha foi outrora a capital do Império Romano e está na lista de cidades Património Mundial da UNESCO. Não é de estranhar que o maior número de ruínas romanas fora de Roma lá se encontrem. A Porta Nigra, uma das portas de entrada da cidade no século II, é um dos primeiros sítios a visitar. As Termas Imperiais, outra das atrações de Trier, ainda conservam algumas das paredes de 19 metros que constituíam o complexo. Um outro monumento, as Termas de Barbara, são os maiores do período romano, excluindo os da capital, Roma. Bem perto dos Banhos Imperiais, o Anfiteatro de Trier conserva memórias de batalhas de gladiadores e animais. Após a decadência e fim do Império Romano, a cidade foi governada por arcebispos durante vários séculos, influência que também perdura até aos dias de hoje na arquitetura. A catedral é o vestígio mais popular desta época mas há outros. Por exemplo, a Igreja da Nossa Senhora é a mais antiga igreja do estilo gótico na Alemanha. A Dreikönigenhaus é outro edifício pitoresco da época medieval, bem como o Hauptmarkt, uma das principais praças da cidade durante esta altura. Trier é também a cidade-berço de Karl Marx, filósofo e político alemão do pensamento comunista. Pelo que é de ponderar uma visita à casa onde nasceu.



Bruxelas (3 horas)



A capital belga é o centro da vida política na União Europeia e onde se encontram vários edifícios da Comissão e do Parlamento Europeu. Mas Bruxelas também é uma cidade com história, conservada em edifícios de art déco e arte nova. A Basílica da Sagrada Família é a quinta maior igreja do mundo com 89 metros de altura e 167 de comprimento. Fora destas duas correntes artísticas, a Grande Place, Património Mundial da UNESCO, é considerada uma das praças mais bonitas da Europa, composta por edifícios típicos da arquitetura da Flandres. Apesar dos seus míseros 61 centímetros, o Manneken Pis (a estátua do menino a fazer chichi) é um dos sítios mais populares entre os turistas da capital belga. Uma segredo: existe a mesma estátua em versão feminina. Desafiamo-lo(a) a encontrá-la. O Atomium – um átomo gigante feito de crómio e aço, do artista André Waterkeyn, foi pensado para a feira mundial em 1958, como símbolo da "era atómica". Mesmo ao lado, o Heysel Park é um bom sítio para passeios e piqueniques se o bom tempo o permitir. A Mini-Europa (uma espécie de Portugal dos Pequeninos da União Europeia expõe réplicas em tamanho pequeno de vários monumentos e símbolos da União Europeia, por exemplo o TGV ou o Big Ben.

Maastricht (2 horas 25 minutos)

Maastricht é uma das cidades mais antigas da Holanda e com vários vestígios de diferentes épocas históricas. Começando pelas Caves de São Pedro, 80 quilómetros de túneis escavados por centenas de homens durante vários séculos. A estrutura foi usada como refúgio durante o cerco a Maastricht durante a guerra franco-holandesa, entre 1672 e 1678. Outro vestígio deste acontecimento histórico é o Forte de São Pedro, merecedor de uma visita. Uma curiosidade: sabia que um dos quadros mais famosos de Rembrandt foi lá escondido durante a Segunda Guerra? Outro dos pontos altos é a zona ribeirinha do rio Meuse. Apanhar um barco é uma forma agradável de passar por vários pontos icónicos da cidade. Após o passeio, pode parar no Bisschopsmolen (ou Moinho de Bishop), o moinho mais antigo da Holanda em atividade. Lá dentro poderá provar pão e tartes caseiras. Se ainda tiver ganas para ver arte antiga e contemporânea aconselhamos a visita ao Museu Bonnefanten, com obras de arte desde o séc. XIII à contemporaneidade.

Colónia (2 horas e 40 minutos)

A cidade localizada no oeste da Alemanha é um marco cultural e histórico da nação germânica. As altas e pontiagudas paredes da Catedral de Colónia, do período gótico, são facilmente avistadas de vários pontos da cidade. Se quiser explorar o edifício, aconselhamos a subida dos 533 degraus da torre sul. Para além da vista espere um encontro imediato com gárgulas. Para os apreciadores de Picasso ou Andy Warhol, o Museu Ludwig é imperdível, mas a atração mais doce é certamente o Museu do... Chocolate. Falando em comida, a cidade é cada vez mais apreciada por foodies, com vários bares e restaurantes onde pode degustar as especialidades alemãs acompanhadas de boa cerveja.



Estrasburgo (2 horas e 30 minutos)

A cidade francesa é muito mais do que a residência oficial do Parlamento Europeu. Alguns dos seus recantos parecem saídos de um conto dos irmãos Grimm, com casas com tirantes de madeira rodeadas de pequenos jardins e caminhos estreitos de paralelo. A Grande Île de Estrasburgo, Património Mundial da UNESCO, é um ponto de visita obrigatório. Antigo local de pescadores e moinhos a zona está rodeada de canais pitorescos e casas do séc. XVI e XVII. Cercada a um lado pelo Rio III e do outro pelo Canal du Faux-Rempart, é lá onde ficam a Catedral de Notre-Dame entre outras igrejas e o bairro histórico Petite France. A casa Kammerzell, junto à Catedral, é um dos marcos arquitetónicos e artísticos da cidade, restaurada no séc. XIX. Seguindo a caminhar pela beira-rio vai passar por vários edifícios das instituições europeias. Outros pontos a visitar: o dique de Vuaban, a Casa Egípcia ou o edifício da ópera, o antigo Teatro Napoleão. Este último constitui um marco do estilo neoclássico. Para além disso, há vários parques espalhados pela cidade onde pode desfrutar das bonitas paisagens de outono.



Frankfurt (3 horas e 11 minutos)

De todas as cidades da lista, Frankfurt am Main (no Rio Main) é a mais longínqua mas uma das mais vibrantes cidades europeias. Além de constituir um importante centro económico, a cidade respira arte, ciência e história. Comece por Römerberg, o coração histórico, uma praça rodeada de edifícios construídos entre os séculos XV e XVIII, com lojas locais e cafés. No Museumsufer (o quarteirão dos museus) há cultura para todos os gostos. Desde o Museu das Culturas Mundiais, Escultura Antiga, Architetura Germânica ou ainda o de Cinema. Fora do parque, o Museu de Arte Moderna é considerado um dos mais importantes sítios de arte contemporânea na Europa. Amantes de flores e plantas? Não dispense o Palm Garden, o maior jardim botânico da Alemanha, com quase 22 mil hectares. País de ostensivas igrejas e catedrais, a Catedral de São Bartolomeu impõe-se na paisagem do alto dos seus 95 metros de altura. A Hauptwache é um dos sítios mais movimentados da cidade. Nesta área pedonal situa-se a zona comercial da cidade. Por fim, a Torre de Eschenheimer, do séc. XV, é um dos maiores e mais altos vestígios da antiga cidade, com 47 metros.



Metz (1 hora e 35 minutos)

A cidade francesa que pertenceu aos alemães durante várias décadas conserva o charme e allure franceses. A Catedral de Saint-Etienne é um marco arquitetónico e um dos maiores edifícios góticos da Europa. No início do séc. XX a cidade foi considerada um dos laboratórios de arquitetura, de que a Avenue Foch é exemplo: uma mistura de estilos e materiais que resultam numa vista única. O edifício da ópera, o mais antigo em funcionamento em França, conserva os traços do séc. XVIII, incluindo esculturas no exterior do edifício. Dois museus ajudam a completar um fim de semana em Metz: o Centro Pompidou e o Cour d'Or, o primeiro um must-see de arte contemporânea; o segundo especialmente dedicado à arqueologia e arquitetura medieval. Metz também possui uma extensa de ofertas de atividades aquáticas (caiaque, ski, etc.). A marina, no coração da cidade, foi galardoada com o selo 'eco'. Já para não falar das extensas áreas verdes que fazem de Metz uma das cidades mais verdes em França.



Bruges (3 horas e 10 minutos)

Com apenas 20 mil habitantes, a "Veneza do Norte" é uma das cidades mais visitadas da Europa. A sua pequena dimensão é, por isso, perfeita para uma estadia de fim de semana. Os canais e as casas em tijolo típicas da Flandres, que podem ser percorridos a pé, bicicleta ou barco formam um cenário que faz derreter o coração mais gelado. Na praça principal vislumbra-se o imponente edifício da câmara além da torre do sino. Tal e qual o filme "Bruges". Nesta praça há um conjunto de museus que pode ainda visitar: o Museu das Frites (batatas-fritas), do Chocolate, da Cerveja e ainda o Museu da Tortura. A arte da Flandres pode também ser vista no Museu Groeningen. Mas o segredo mais bem guardado de Bruges está na Igreja da Nossa Senhora, onde estão duas das obras de arte mais raras do mundo: uma escultura da Virgem Maria com o filho, de Michelangelo, bem como um tríptico da crucificação de Cristo, de Rubens. Atualmente a cidade recebe um evento de arte - Trennial - onde 15 artistas e arquitetos mundiais criaram instalações de ruas sob o mote "Liquid City".



Antuérpia (2 horas e 30 minutos)

A segunda cidade belga alberga o maior porto da Europa, e foi um dos mais importantes hubs económicos e comerciais do Velho Continente no séc. XVI. Aliado a um legado histórico, a cidade afirma-se como um marco na indústria da moda e entretenimento na Europa. Comece pela catedral e pelo Grote Markt no pitoresco centro histórico. A Rubenshuis (Casa de Ruben) expõe a extensa obra do artista flamengo do séc. XVI. Caminhando à beira-rio, explore o legado marítimo da cidade no museu MAS ou o Red Star Line. Apesar de longe do centro, a Port House, da arquiteta Zaha Hadid, em forma de diamante é um deslumbre para o olhar. Mas nada tem mais impacto do que a estação de comboios, considerada uma das mais bonitas do mundo, e a área de Zurenborg com uma elevada concentração de casas do período de arte nova.

