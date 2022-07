Com a chegada das férias de Verão, há vários eventos a decorrer este fim de semana no Luxemburgo. Aqui tem oito sugestões.

Viver 5 min.

Sugestões

Oito eventos para aproveitar nas férias de Verão

Redação Com a chegada das férias de Verão, há vários eventos a decorrer este fim de semana no Luxemburgo. Aqui tem oito sugestões.

Além do sol e do calor que se vai fazer sentir no Grão-Ducado, este fim de semana marca também o início das férias de Verão para muitas pessoas. Se não quer ficar em casa, pode ir a um destes eventos:

1) Do blues ao jazz na capital

Este sábado, o Blues'n Jazz Rallye está de volta à Cidade do Luxemburgo. Todos os Verões, a maratona musical de renome internacional atrai milhares de visitantes aos bairros antigos de Pfaffenthal, Clausen e Grund.

Este sábado, blues e jazz são a música da festa em Clausen. Foto: Arquivo

Durante a noite, músicos conhecidos das áres do blues e do jazz, como Basement Saints, The Robert Cray Band ou Afrobeathoven, vão dar concertos. Mais informações e todo o programa estão disponíveis online. O cenário e a atmosfera desta festa da cidade são únicos na Europa.

2) Leitura colorida em Contern

Se, em criança, tinha uma paixão por banda desenhada, então é tempo de conhecer estes 50 autores e, com um pouco de sorte, o seu favorito pode estar entre eles!

Após dois longos anos de pandemia, a Comuna de Contern está novamente ansiosa por receber os visitantes e, por isso, convida todos os amantes de banda desenhada para a 28.ª edição do "Festival Internacional de la Bande dessinée Contern", nos dias 16 e 17 de julho, das 10h às 19h.

O BD Contern atrai inúmeros fãs de banda desenhada todos os anos. Foto: Alain Piron

Um grande número de autores luxemburgueses, belgas, franceses e alemães estarão presentes e estão ansiosos por apresentar as suas obras aos fãs.

Mangas, histórias americanas, banda desenhada juvenil - há algo para cada idade e gosto. Para os residentes das comunidades de Contern, Weiler zum Turm, Schüttringen, Hesperingen e Niederanven, a entrada é gratuita. Para todos os outros visitantes, a admissão custa três euros e é gratuita para crianças menores de 12 anos.

Mais informações aqui.

3) Dose dupla de eventos em Pétange

Este fim de semana não há apenas uma, mas duas boas razões para fazer uma visita a Pétange. Este sábado, a primeira edição do Festival Alimentar terá lugar no município, a partir das 13 horas. Há 16 barracas de comida, bem como vários destaques musicais até às 22 horas no Parque Théophile Kirsch.

A primeira edição do Festival da Comida terá lugar no parque atrás da Câmara Municipal de Pétange, este sábado. Foto: Anouk Antony

Não muito longe, no terreno da pista de skate, há também o Hiphop'n'Air, um festival de música rap incluindo uma oficina de graffiti, entre as 16h e as 23h. A admissão em ambos os eventos é gratuita.

4) Noite da Cultura em Esch

Este fim de semana, Esch-sur-Alzette voltará a ter eventos do Nuit de la Culture. Por causa do Ano da Cultura, o evento popular foi alargado a cinco edições em 2022. As edições do Nuit de la Culture já tiveram lugar em março, abril e maio, cada uma num local diferente na zona urbana de Esch.

O Nuit de la Culture trará vários eventos e espectáculos a Esch, este fim de semana. Foto: Alain Piron

A quarta edição, sob o lema "Contraste", está no programa deste fim de semana e oferece muita variedade. Na Praça do Brill, em redor da Place de la Frontière e no Konschthal, os visitantes podem escolher entre inúmeras atuações musicais e artísticas.

A quinta e última parte do Nuit de la Culture terá lugar de 2 de setembro a 8 de setembro.

5) Festival em frente do cenário histórico em Clervaux

O Castelo de Clervaux constitui o pano de fundo do "Festival de Música de Verão", com jovens artistas de todos os tipos de géneros musicais.

O festival teve início na sexta-feira. Continua este sábado com um concerto do cantor-compositor local Sven Sauber, que será acompanhado por Fernanda Stange e Luca Sales.

Isto dá início ao festival, que é organizado pelo centro cultural Cube521 e pelo município de Clervaux. Os concertos serão realizados todas as sextas-feiras e sábados até ao final de agosto. Os clássicos do cinema também serão exibidos.

A entrada é gratuita. Os eventos começam às 21 horas de cada noite. Mais informações aqui.

6) Desportos urbanos no antigo matadouro de Hollerich

Tanto este sábado como no domingo, a Cidade do Luxemburgo convida-o para um fim de semana que ponha em destaque a diversidade dos desportos urbanos.

Os visitantes de todas as idades e níveis podem descobrir a diversidade dos desportos urbanos este fim de semana. Foto: Ben Majerus

Nos terrenos do antigo matadouro de Hollerich, os visitantes, de todas as idades e níveis, podem participar de uma forma segura e divertida em cursos que oferecem aprendizagem de parkour, BMX (apenas a partir dos 4 anos) e skate.

Os visitantes são aconselhados a usar roupa confortável e calçado desportivo. Aqueles que desejam participar nas aulas de BMX e skate devem trazer um capacete e joelheiras.

Este evento faz parte de um programa abrangente que visa tornar os terrenos do matadouro um pouco mais animados antes do início das obras de construção. Assim, numerosos eventos serão oferecidos antes do início das referidas obras. A participação é gratuita. Mais informações aqui.

7) O trilho dos morcegos em Beaufort

Se estiver aborrecido em casa este fim de semana, pode considerar passar uma noite com morcegos. O Mëllerdall Nature e Geopark convida-o para uma Noite de Morcegos no pátio dos castelos de Beaufort, no sábado.

Durante o evento, os participantes podem construir uma caixa de morcegos. Foto: Caroline Martin

A partir das 18 horas, haverá um programa para jovens e idosos: um comício infantil, a oportunidade de construir uma caixa de morcegos, uma palestra sobre a biologia e proteção dos morcegos no Luxemburgo, ou mesmo um chamado Bat Walk, um passeio nas pegadas dos morcegos. A participação é gratuita. Os participantes têm a oportunidade de ganhar dois prémios.

8) Festa de praia em Esch

Se gosta de entrar no clima de férias e apreciar boa música este fim de semana, Esch-sur-Alzette é o lugar para estar. O Festival de Hariko Beach convida-o para o Bâtiment 4, este sábado. Vários músicos assegurarão um bom ambiente, com um bar de cocktails, uma piscina e bom tempo.

Hariko convida para o Festival da Praia em Esch-sur-Alzette, este sábado. Foto: Alain Piron

O festival é organizado por Hariko, um projeto da Cruz Vermelha que permite aos jovens dos 12 aos 26 anos participar em inúmeras oficinas de arte.

As portas abrem este sábado às 14 horas e a festa pode continuar durante a noite. A admissão é de dez euros, grátis para os membros Hariko.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.