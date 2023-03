Sempre quis saber como o lúpulo é engarrafado ou como é feito o queijo Berdorf? Então temos algumas sugestões perfeitas para si.

Oito dicas para apreciadores de comida no Luxemburgo

Sempre quis saber como o lúpulo é engarrafado ou como é feito o queijo Berdorf? Então temos algumas sugestões perfeitas para si.

Do campo para o prato ou da fábrica para a garrafa, porque não se tratar este fim de semana, visitando as empresas locais? Muitas empresas estão dispostas a mostrar-lhe o seu trabalho, mas é melhor reservar os seus lugares com antecedência. Os editores locais seleccionaram oito produtores regionais que partilharão consigo a sua paixão ou tratá-lo-ão dos produtos locais no local.

1. Dudel-Magie em Sprinkange

Em Sprinkange, a loja agrícola An Dudel está aberta aos sábados das 9h30 às 12h30 e oferece muitos produtos alimentares biológicos da sua própria produção.

Em 2007, a exploração mudou de uma operação leiteira convencional para a engorda de galinhas biológicas. O pilar das massas orgânicas foi acrescentado em 2013. Mas as pessoas que querem observar a produção de bionudels ou a criação de frangos são também bem-vindas na Sprinkingen. É possível visitar a exploração por marcação.

2. A cerveja "Den Heischter"

Se lhe apetecer uma cerveja fria, a cervejaria "Den Heischter" em Heiderscheid é uma boa escolha. A empresa foi fundada em 2008 e era a mais pequena cervejaria artesanal do país na altura.

A primeira cerveja experimental na fábrica de 250 litros provou ser um sucesso, de modo que "Heischter" tem sido fabricada lá desde então - embora numa fábrica maior. A cervejaria oferece às partes interessadas a oportunidade de fabricar a sua própria cerveja, sendo a quantidade mínima uma cerveja (entre 900 e 1.500 litros).

Várias cervejas especiais já foram criadas, tais como "Den Toodler", "De Kroopemanns Béier" ou a "cerveja medieval".

Aqueles que desejam ver a cervejaria de perto podem organizar um passeio e ocasionalmente provar a "Heischter" diretamente da cuba. No entanto, a visita guiada de 70 minutos deve ser reservada com antecedência.

3. Degustação de sidra para apreciadores

Os interessados na história das sidras regionais desfrutarão de uma visita ao Ramborn Ciderhaff em Born (23, Duerfstross). Os participantes mergulharão na história da cidra com a ajuda de multimédia e aprenderão mais sobre a evolução e produção sustentável desta bebida espumante.

Uma visita guiada com degustação de sidra é oferecida em Born. Foto: Lex Kleren

As visitas guiadas têm lugar aos sábados e domingos às 14h e 18h e devem ser marcadas com antecedência. No entanto, como dizem os organizadores, os visitantes espontâneos podem visitar a quinta no dia em questão para ver se ainda há lugares. Os participantes serão também guiados através das oficinas de produção da quinta e da adega. Uma sessão de degustação, que terá lugar após a visita, também pode ser solicitada espontaneamente.

Durante o horário de abertura da loja agrícola (sábado e domingo, 14-6 horas), vários produtos Ramborn podem ser experimentados por um custo extra de dez euros. Os interessados podem também dar um passeio pelo "Bongerten", onde as maçãs são colhidas para a produção de sidra. Um mapa está disponível na loja.

4. O que deve saber sobre o leite no Luxlait

De onde vem o leite nas caixas quadradas? Como são feitos o iogurte e o queijo? Hoje em dia, não são apenas as crianças da cidade que não conhecem as respostas a estas perguntas. O Vitarium by Luxlait em Roost convida toda a família a descobrir factos interessantes sobre o leite, o seu processamento e o corpo humano.

O centro interativo de experiência leiteira é adequado para toda a família. Foto: Lex Kleren

Em 45 estações interativas, os visitantes podem ser guiados através de uma visita ao produto natural do leite, incluindo muitas oportunidades para provar os vários produtos lácteos. Vitarium, 3, Am Seif, Roost/Bissen. Horário de abertura de fim de semana: sábado e domingo, das 9h às 17h.

5. Degustação de cerveja na cervejaria nacional

A "Brasserie Nationale" em Niederkerschen tem muito a oferecer aos amantes de cerveja luxemburguesa. De segunda a sábado, são oferecidas visitas guiadas de duas horas. Pode provar a água Lodyss, uma aguardente de cerveja e os cinco tipos de cerveja produzidos pela cervejaria.

No entanto, não é necessário assistir a uma visita completa para testar as cervejas, mas também é possível participar numa simples degustação destas deliciosas bebidas e pôr à prova as suas papilas gustativas. Há também explicações sobre como provar uma cerveja de uma forma profissional.

A sede da "Brasserie Nationale" em Niederkerschen. Foto: Claude Piscitelli

A visita guiada custa entre 16 e 20 euros, a degustação entre 12 e 15 euros. A inscrição é possível para grupos de cinco ou mais pessoas. Todos os sábados às 15 horas, é possível chegar em pequenos grupos. Aqueles que desejarem fazer a sua própria cerveja podem fazê-lo no BrauAtelier.

É você que determina a receita e participa nas principais fases de fabrico da cerveja durante sete horas. Se isto parecer demasiado complicado, pode inscrever-se num curso de formação com um grupo de amigos para aprender a fabricar a cerveja perfeita.

6. Desfrutar de uma aguardente no Moselle

A destilaria Zenner está localizada no sopé das vinhas do Moselle, no coração de Schwebsange. Esta empresa familiar, com a sua rica história de tradição, tem vindo a produzir aguardentes nobres há gerações, muitas das quais foram galardoadas com o rótulo "Marque Nationale".

As nobres gotas "Fine des Coteaux de Schengen" são armazenadas nas caves da destilaria em Schwebsange. Foto: Lex Kleren

Entre outras, as aguardentes luxemburguesas clássicas como Poire Williams ou Mirabelle são aqui destiladas. Para os amantes da arte da destilação, a empresa está aberta para degustação aos sábados, das 14 às 19 horas.

Aos domingos, Josy Zenner convida-o para o aperitivo: a partir das 11 horas, pode apreciar o menu da destilaria. Na mesa encontrará um guisado de javali e uma saborosa sopa de lentilhas com guarnição de salsichas, tudo acompanhado, claro, do brandy da casa.

7. Especialidades de queijo Berdorf

A descoberta veio há mais de 40 anos, durante umas férias na Áustria: a família de agricultores Schmalen de Berdorf viu com os seus próprios olhos como o queijo era feito da forma tradicional e tentou fazer o mesmo em casa.

As especialidades de queijo Berdorf ainda são feitas à mão. Foto: Luc Deflorenne

Hoje em dia, a queijaria Berdorf transformou-se numa pequena empresa com meia dúzia de empregados. Os muitos tipos de queijo feitos de leite de cabra e de vaca - especialmente o "Roude Bouf" - tornaram-se uma das especialidades luxemburguesas.

Queijo, requeijão e iogurte podem ser provados e comprados na casa Huemens, no centro da aldeia de Berdorf (2, rue de Consdorf). A loja agrícola está aberta aos sábados das 8.30 às 11.30 e das 13 às 16 horas.

8. Loja na quinta Kass-Haff em Rollingen

Qualquer pessoa pode vir à quinta biológica durante o horário de abertura da loja da quinta. Não é necessário qualquer registo. Os visitantes são livres de se deslocarem pelo terreno. Há o estábulo com as vacas leiteiras, os vitelos e o touro Max, o chiqueiro e uma cabana.

Os ovos das galinhas podem ser comprados frescos na loja da exploração agrícola. Estão também disponíveis produtos da própria fábrica de queijo da quinta.

A loja da quinta de Kasshaff está aberta aos sábados. Foto: Gerry Huberty

Contudo, a quinta não produz apenas produtos lácteos e batatas, mas também carne. "Os nossos animais são abatidos pelo talho de Niessen e entregues uma ou duas vezes por semana como produtos embalados na nossa loja Naturata", lê-se no website de Kasshaff. No entanto, a quinta não produz todos os produtos vendidos na loja da quinta. Estes provêm de outros agricultores biológicos da região.

