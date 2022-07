Os conselhos do Ministério da Saúde e do Meteolux.

Dicas

Oito conselhos para suportar o calor que aí vem

Catarina OSÓRIO

Os termómetros vão manter-se altos esta segunda e terça-feira no Grão-Ducado e as autoridades voltam a renovar os conselhos à população em geral para fazer face ao calor.

Os oito conselhos do Ministério da Saúde e do Meteolux:

Beber regularmente e sem esperar para ter sede, no mínimo 1,5 litros por dia. A água deve ser a bebida de eleição, ou então bebidas ligeiramente adoçadas (sumo diluído com água ou chás de ervas ligeiramente adoçadas); Limitar o mais possível o consumo de café ou chá, e bebidas demasiado ricas em açúcar ou cafeína, que têm um efeito diurético; Fechar persianas, cortinas e janelas da casa durante o dia, e abrir só à noite para entrar ar fresco; Tomar duches ou banhos parciais sempre que possível; Limitar a exposição ao sol, especialmente durante as horas de maior calor. Usar protetor solar adequado, chapéu e roupas leves; Evitar exercícios extenuantes e atividades desportivas durante as horas de maior calor; Proteger as pessoas idosas por perto. É recomendado visitar quem viva sozinho, pelo menos uma vez por dia, durante uma onda de calor para a ajudar a manter-se devidamente hidratada; Para quem estiver doente, seja idoso ou vulnerável ou viva sozinho, é recomendado que peça a alguém que o visite regularmente.

As autoridades alertam ainda para a necessidade de proteger os mais vulneráveis do calor, especialmente os idosos, as crianças e quem sofre de doenças crónicas.

Para questões específicas sobre problemas de saúde durante o tempo, podem ser solicitadas mais informações à Direção de Saúde - Divisão de Inspecção Sanitária através do número de telefone (+352) 247-85653.

