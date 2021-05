Não há previsão de chuva para esta semana. Na terça-feira o céu estará limpo e as temperaturas máximas podem atingir os 24°C.

O sol está de volta para uma semana primaveril

Este domingo é de aproveitar, mas toda a semana promete bom tempo.

Além do sol estar de visita, as temperaturas vão aumentar.

Segundo a Meteolux, a manhã deste domingo começará com temperaturas matinais de 9-11°C atingindo máximas de 19-21°C durante a tarde.



Se conta sair de casa sem hora para voltar, leve um agasalho. As temperaturas irão cair novamente durante o anoitecer atingindo 15-17°C.



Espera-se que segunda-feira o sol permaneça, ainda que com algumas nuvens, e as temperaturas máximas oscilem entre os 20-22°C.



Na terça-feira o céu limpa e as máximas podem atingir os 24°C.



O resto da semana será de sol e com a presença de algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas mínimas vão rondar os 13-15°C e as máximas 21-23°C.

