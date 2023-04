O pizzaiolo, que se viu forçado a fechar o restaurante em Perlé devido a uma série de azares, voltou a pôr as mãos na massa.

O renascimento de Nizar, campeão mundial de pizza

A expressão "renascer das cinzas" é sem dúvida a que melhor se aplica a Nizar El Hajjaoui. O tetracampeão mundial de pizza, originário da Bélgica mas a viver no Luxemburgo, viu-se no fundo do poço devido a problemas pessoais, mas também e sobretudo por causa das sucessivas crises nos últimos anos.

Em 2017, Nizar vivia um sonho. O ex- banqueiro, que se tornou pizzaiolo após se ter apaixonado pela cozinha italiana alguns anos antes, abriu o Niz Art Piazza em Perlé (Rambrouch), a um passo da fronteira belga, perto de Martelange. "Formei-me nos anos anteriores noutras pizzarias, mas desta vez era o meu projeto, o meu orgulho", recorda Nizar, com uma ponta de nostalgia.

Com os seus títulos de campeão do mundo, o sucesso chegou rapidamente. As opiniões dos clientes belgas e luxemburgueses eram extremamente positivas. "De 2017 a 2019, tudo foi perfeito. É bastante simples, estávamos quase sempre cheios e estávamos abertos sete dias por semana. Contratámos cerca de vinte pessoas para satisfazer a procura."

Depois veio 2020, trazendo consigo uma pandemia global e dois confinamentos devastadores para a restauração, incluindo a pizzaria Nizar. "Aí o negócio começou a abrandar bastante." Isto não impediu o pizzaiolo de embarcar noutros projetos na Bélgica. Nesse ano, abriu o seu segundo estabelecimento, "La Buffalina", em Neufchâteau, no centro da província do Luxemburgo. Alguns meses mais tarde, em 2021, abriu o seu terceiro restaurante em La Roche-en-Ardenne, "La Stradella". "Infelizmente, lancei-me numa série de projetos, sem saber que a crise se arrastaria por tanto tempo", lamenta.

Uma fatura da CNS de 95 mil euros

Foi nesta altura que surgiram as primeiras grandes dificuldades. "As minhas poupanças estavam a acabar e tive de continuar a pagar ao pessoal. Além disso, não tinha direito aos apoios covid na Bélgica, uma vez que sou residente no Luxemburgo." Paralelamente, Nizar teve de enfrentar um novo revés: as cheias devastadoras de julho de 2021. A comuna de La Roche-en-Ardenne, onde se situava o seu terceiro restaurante, foi uma das mais afetadas. "A cidade estava deserta, por isso tive de entregar o restaurante."

Foto: Guy Jallay

Mas o azar perseguiu o antigo banqueiro, que teve de enfrentar uma enorme crise de clientela que o obrigou a fechar outro dos seus restaurantes, desta vez em Neufchâteau. Restava o estabelecimento original, o Niz Art Piazza, em Perlé.

Mas aqui, mais uma vez, os percalços sucederam-se a um ritmo alucinante. Estávamos no fim da pandemia e no início da guerra na Ucrânia. "O custo de vida começou a subir, tal como o preço do gás e da eletricidade." Já para não falar do preço das matérias-primas. "Os clientes começaram a gastar muito menos. Para dar um exemplo, o preço de um pacote de 100 caixas de pizzas passou de 14 euros para 32 euros, sem IVA. Eu pagava 3,74 euros por quilo de mozarela e passei a dar 8,70 euros. É demasiado, e do meu lado, era impossível duplicar o preço das minhas pizzas", confessa.

Nizar tem pagamentos em atraso e tem dificuldade em fazer face às suas despesas. Além disso, tem tido vários problemas pessoais, incluindo um acidente que implicou uma operação ao tendão de Aquiles. O golpe final veio em setembro de 2022. "Nesse dia recebi uma fatura da CNS [Caixa Nacional de Saúde] de cerca de 95.000 euros. No início pensei que era uma piada e depois um erro. Mas não, era a cobrança de todas as taxas que foram adiadas durante a crise sanitária. Tentei negociar um plano de pagamento, mas percebi logo que isso seria impossível, nem sequer contraindo um empréstimo."

Um novo caminho com vários projetos

Com o coração pesado, Nizar foi forçado a declarar falência e desistir do seu sonho. "Magoou-me muito, mas a dada altura é preciso fazer escolhas. O orgulho é uma coisa mas, por outro lado, ainda não temos ideia de quando esta crise vai acabar."

No entanto, graças a uma rara resiliência, Nizar conseguiu reerguer-se e voltar a pôr as mãos na massa. "Por acaso conheci Steven Zeeuw van der Laan, o proprietário do Hotel Van Der Valk em Arlon (Bélgica), de que se tornou um amigo. Perguntou-me se eu estaria interessado em trabalhar no seu hotel. Como eu não estava a fazer nada na altura, atirei-me de cabeça", conta.

Foto: Guy Jallay

E assim, desde 16 de março, Nizar voltou a vestir o seu avental de campeão mundial para cozinhar no hotel em Arlon, situado a um passo da fronteira do Luxemburgo. "Estou na cozinha de quinta-feira a sábado, das 19h às 22h. Os clientes podem encontrar várias pizzas que estavam disponíveis no menu do restaurante em Perlé. Do meu lado, é super gratificante porque posso apenas concentrar-me no meu know-how e não mais na parte administrativa."

E como uma boa notícia nunca vem só, o Niz Art Piazza, no Luxemburgo, também deverá reabrir no início de abril. "Será uma nova gerência, mas tal como com o Van Der Valk, de vez em quando irei lá cozinhar." O pizzaiolo parece estar finalmente a ver a luz ao fundo do túnel.

"Estou a começar a voltar ao meu caminho. Há também o restaurante Carpe Diem em Mertzig que está interessado em trabalhar comigo. Vou também trabalhar para a Associação Luxemburguesa de Alzheimer, em Erpeldange-sur-Sûre, para dar uma mãozinha nas cozinhas do hospital. Os projetos seguem-se uns aos outros e isso motiva-me muito. Apesar de todos os meus problemas, continuo a ser muito positivo."

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

