O Grão-Duque Henri e Maria Teresa, primos afastados do rei britânico, estarão sábado na proclamação de Carlos III, em Londres.

O que se oferece a um rei? O presente dos Grão-Duques a Carlos III

Amanhã, sábado, todas as atenções estarão centradas em Londres, para um dos mais altos momentos da realeza: a coroação de um monarca. E Carlos III é o rei da família real mais popular do planeta.



Setenta anos depois da coroação da jovem rainha Isabel II, o Reino Unido volta a assistir a uma cerimónia de tamanha importância para a monarquia. O seu filho sucede-lhe no trono. Carlos III foi o herdeiro que mais tempo esperou para se tornar rei, aos 74 anos.

Mas sábado, dia 6 de maio, irá ser finalmente proclamado monarca britânico, perante dois mil convidados, entre familiares, monarcas e representantes de inúmeras casas reais, presidentes, governantes, políticos dos quatro cantos do mundo, diplomatas, artistas e amigos.

Entre os convidados encontram-se os Grão-duques do Luxemburgo, Henri e Maria Teresa, que partem esta sexta-feira para Londres. Esta noite estarão presentes numa receção especial oferecida pelos reis Carlos III e Camilla no Palácio de Buckingham, cita o L’Essentiel.

Carlos e Camilla serão coroados na abadia de westminster sábado de manhã, em Londres. Foto: Hugo Burnand/Royal Household/PA Media/dpa

A cerimónia da coroação terá lugar logo pela manhã na abadia de Westminster, em Londres, onde Carlos III será coroado monarca, e a sua mulher Camila, rainha. O ato solene de uma hora poderá ser acompanhado pela televisão, esperando-se ser seguido por muitos milhões de espetadores em todo o planeta.

Como manda o protocolo real, os convidados devem oferecer um presente ao empossado rei. Os grão-duques do Luxemburgo cumprem a regra e acederam ainda aos desejos de Carlos III.

Por isso, o seu presente consiste numa doação a uma das associações escolhidas pelo casal real Carlos e Camilla para os convidados ajudarem com a sua contribuição. Homem de muitas causas sociais e ambientais, Carlos III quis ser este o presente a receber dos convidados.

Rei e Grão-Duque: primos afastados

Além da amizade antiga que une a família real luxemburguesa Nassau à realeza britânica, existem também laços familiares ancestrais entre as duas casas reais. O Grão-Duque Henri é primo em quarto grau de Carlos III, através do Rei Christian IX, da Dinamarca, que casou com a Rainha Vitória do Reino Unido. Contudo, também é descendente do Rei belga Leopoldo I, tio da Rainha Vitória.

Laços de sangue antigos que mantiveram as famílias unidas socialmente. A casa real do Luxemburgo foi sempre convidada para os eventos mais importantes da monarquia britânica.

Há setenta anos, o então Grão-duque herdeiro Jean , pai de Henri, assistiu igualmente à coroação da Rainha Isabel II, em Londres, acompanhado pela sua irmã, a princesa Elisabeth, que decorreu na mesma Abadia de Westminster, a 2 de junho de 1953. Só que esta cerimónia contou com oito mil convidados. Os príncipes do Luxemburgo estavam casados há apenas um ano.

Já como Grão-Duques, Jean e Joséphine Charlotte compareceram também ao casamento do agora rei com a malograda princesa Diana, em julho de 1981, uma união que mais tarde terminou em divórcio, e num dos momentos mais complicados da monarquia britânica.

9 O casal Grão-Ducal herdeiro Jean e Joséphine Charlotte esteve presente na coroação de Isabel II em 1953. Foto: LW-Archiv

Anos depois, coube ao casal grão-ducal Henri e Maria Teresa assistir a novo enlace, o dos príncipes herdeiros em segundo grau do trono britânico, o matrimónio de William e Catherine a 29 abril de 2011. Mais recentemente, e num momento de tristeza, Henri e Maria Teresa também se despediram em Londres da Rainha Isabel II, estando presente nas cerimónias fúnebres, em setembro de 2022.

Três dias de festa

O programa de coroação de Carlos III vai decorrer durante três dias, sendo sábado o dia mais importante com a cerimónia de investidura, depois da qual os novos monarcas presidirão à procissão da coroação até ao Palácio de Buckingham. Aí segue-se mais um momento tradicional muito esperado: o aparecimento dos reis à varada para o aceno real ao público e assistir ao “flypast”.

Domingo será o dia para celebrar com a família e amigos “Coronation Big Lunch”, o grande almoço da coroação, e o convívio estender-se-á para segunda-feira, dia que foi decretado feriado nacional para celebrar a investidura do rei Carlos III.

