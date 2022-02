As dicas de uma psicóloga e de uma professora no rescaldo das eleições legislativas em Portugal.

O que queremos como pais e mães deixar como legado para as gerações do futuro?

(Ana Cristina Barbosa, psicóloga e Alexandra Brito, professora)



Sempre que vivemos um período eleitoral levantam-se questões e indignações quanto aos níveis inacreditáveis de abstenção. Rapidamente se ouvem vozes que embandeiram a falta de sentimento de comunidade e o individualismo umbilical daqueles que preferem ir passear para os shoppings ou, sendo um dia de verão, ir para a praia em vez de cumprir o dever cívico, e outras tantas vozes que apregoam a insatisfação e a desilusão das pessoas como a justificação para a falta de implicação nas votações…

Com toda a franqueza, qualquer que seja a razão, o facto de que haja muitos de nós que se demitem de fazer ouvir a sua voz, se abstêm ou duvidam do seu poder individual para o construir a nossa sociedade é o maior risco que podemos correr, porque em cada democracia há sempre uma ditadura em potência (como a história nos provou já) .

E é aqui que queremos começar a reflexão de hoje: o que queremos como pais e mães deixar como legado para as gerações do futuro?

Com todas as imperfeições que a nossa sociedade atual possa ter e tem, como disse Churchill e cantou o Sérgio Godinho, "A Democracia é o pior de todos os sistemas com a excepção de todos os outros!". À falta de melhor alternativa, este é o sistema que mais se aproxima de nos permitir viver com Liberdade, Pluralismo, Solidariedade, Justiça e Direitos Humanos em geral… e quando se afasta destes postulados, que nos têm unidos como valores comuns na União Europeia, é o sistema que permite que as e os cidadãos se oponham, contestem e redirecionem as políticas por meio da sua ação coletiva de voto e ou de ativismo público.

Neste momento a participação cívica está efetivamente em crise e, portanto, o que nos deve preocupar "não é nem o grito dos corruptos, nem dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter ou dos sem ética…, mas o silêncio dos bons", como bem disse Martin Luther King.

Muitos de nós continuam a reclamar para o ar enquanto esperam que outros resolvam os problemas da sociedade, tal qual como quando éramos crianças e cabia aos adultos, a outro alguém, a tomada de decisão absoluta.

Este crescer infantil e juvenil, sempre com os adultos como legisladores, decisores e juízes da vida, traz-nos embalados numa inércia aprendida, que continuamos a projetar para a vida após a maioridade - tornamo-nos os árbitros de bancada, fortes na arte do bitaite à distância, mas que na verdade nunca chegam a ir a jogo.

Para vencermos esta inércia primeiro nós, há que ter bem noção daquilo de que este nosso silêncio pode estar ou vir a estar a ser cúmplice, por omissão - o que estamos a permitir, o que vamos deixar para o futuro dos nossos filhos? Por outro lado, o nosso exemplo como cidadãos marcará sem dúvida o modelo para eles, mais do que tudo o que possamos apregoar. No caso dos cidadãos emigrantes ainda mais importante é este exemplo e este exercício de cidadania - o voto para continuar a ter voz na terra mãe e o voto no país de residência. Lutar para que este direito e dever cívico seja agilizado e menos moroso ou burocrático deveria ser mobilizador de todos nós!

Para além de dar exemplo, para que as próximas gerações sejam mais participativas, deveríamos cultivar a participação democrática desde a infância, com assembleias nas escolas, orçamentos participados nas localidades, convidando as crianças a refletir e a ter voz sobre a sua realidade, para desde cedo experimentarem o seu papel e poder no construir a comunidade. Muitos dirão que nas escolas já se fazem eleições de delegados de turma e há associações de estudantes, mas se atentarem nos detalhes, raramente se acompanham as crianças e jovens na reflexão do processo, para que o voto não seja avulso numa determinada pessoa (por ser popular, amiga, um bom exemplo), mas sim em ideias construídas, apresentadas e discutidas. Estudar isto em teoria, nas disciplinas de história e cidadania não é suficiente, há que aprender fazendo, desde muito cedo.

Nos últimos anos, face a todas as circunstâncias decorrentes da pandemia que vivemos, fomos podendo ver do melhor e do pior da humanidade. O medo sempre foi a emoção primitiva que mais cisões trouxe às relações e às sociedades, dando lugar aos extremismos nos pensamentos e atos, que rapidamente sobem assim ao poder e nos deixam reféns de absurdos inomináveis…

Que a bondade e a empatia, o pluralismo e o respeito que vivem na grande maioria de nós possam reclamar a sua presença ativa na sociedade, participando e não se calando contra a injustiça e a desumanidade que possamos ver ganhar palco diante de nós!

Ana Cristina Barbosa Mãe de uma pequena contestatária de 10 anos e de uma grande comilona de um ano. Formada em Psicologia na Universidade do Porto. Membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde bem como em Psicologia comunitária, trabalha há 18 anos na área da Educação, dos quais os últimos dois no Luxemburgo. Alexandra Brito Filha de uma mulher eternamente inspiradora e mãe de uma adolescente brilhantemente complexa, de 14 anos. Professora do 1o ciclo há 12 anos, trabalha com crianças dos 3 aos 16 anos há mais de 20. Paralelamente, é ilustradora tendo participado em diversos projetos. Vive no Porto há 48 anos.

