O que os turistas mais gostam no Luxemburgo?

Jean-Philippe SCHMIT Entre os transportes públicos gratuitos ou a limpeza das ruas, os turistas que visitam o Luxemburgo nas férias parecem ficar com boa impressão do país, nomeadamente da capital.

Os turistas estão de volta. "Após dois anos tranquilos, este verão temos tantos clientes como antes da covid-19", diz uma vendedora numa loja de lembranças na capital. As pessoas voltaram a comprar as 'souvenirs', como ímanes, copos de shot e globos de neve com motivos luxemburgueses, que são os mais vendidos este ano.

Elke, Karl-Heinz e Lydia. Foto: Anouk Antony

Elke, Karl-Heinz e Lydia vieram da Áustria. No entanto, não têm qualquer intenção de comprar lembranças. "O nosso filho está a fazer um estágio no Luxemburgo, viemos visitá-lo", explica o pai. Enquanto o jovem trabalha, a família aproveita a oportunidade para descobrir o país. Chegaram na sexta-feira passada e já visitaram alguns locais no Grão-Ducado.

A família passou pelo Mullerthal no fim de semana. "24 mil passos", diz Elke. Na segunda-feira, foi a vez do Chemin de la Corniche, na capital. Ainda no programa estão o elevador panorâmico de Pfaffenthal e visitas aos museus. Quando questionados sobre o que sabiam sobre o Luxemburgo, tiveram de pensar por um momento. "O Luxemburgo é pioneiro na Europa no que se trata de transportes públicos", disse Karl-Heinz. "Fora isso, ainda não sei muito".



"Existem 147 bancos no Luxemburgo", diz ainda Lydia. O pai aproveita para falar do "modelo de negócio do Grão-Ducado", que tem sido frequentemente criticado por vários organismos europeus. "O dinheiro dos impostos pertence basicamente aos cidadãos da UE", diz. A família está também consciente dos preços da habitação no Luxemburgo, já que o próprio filho tem vivido a experiência de muitos outros jovens. "Embora o Luxemburgo seja um país com salários elevados, não sobra muito depois de pagar o apartamento".



Gina, Maria e Joshua. Foto: Anouk Antony

Outro grupo, Gina, Maria e Joshua vêm de Frankfurt, na Alemanha. A viagem ao Luxemburgo foi espontânea, dizem. "Utilizámos o bilhete de 9 euros para visitar Bernkastel-Kues (cidade na Moselle)". Uma vez que o Grão-Ducado não está assim tão longe, aproveitaram a oportunidade e o bilhete para uma breve visita. "Estamos entusiasmados com a forma como tudo está limpo aqui", diz Gina. Vão usar o resto do tempo para explorar a cidade e "talvez visitar uma igreja", diz Joshua.

Edijs e Irena. Foto: Anouk Antony

Para Edijs, o Luxemburgo é já o 80º país que visitou. "O meu objetivo é visitar 100 países até ao meu 50º aniversário", diz o homem de 47 anos. Ficam a restar-lhe, assim, três anos para visitar 20 países. Acompanhado pela companheira, Irena, não ficarão muito tempo no Luxemburgo e não têm nada muito planeado. "Simplesmente apreciamos a cidade e o povo", diz o casal da Letónia.

Jorge e Celia. Anouk Antony

Jorge e Celia estão sentados num banco, com malas cheias, à espera que a viagem continue. Os dois espanhóis fugiram do sol quente em direção ao norte. "O tempo está terrível neste momento, apesar de eu estar realmente habituado ao calor", diz Jorge, acrescentando que "é impossível ficar em Espanha durante o verão". Mas também não vão ficar muito tempo. "Apenas dois dias, depois vamos para a Alemanha", diz o casal. Quando questionado sobre o que mais gostaram no Luxemburgo, Jorge diz: "Os transportes públicos gratuitos. Mas a capital também é muito bonita".

A família da Holanda está numas férias de campismo e visitou a capital na segunda-feira. Foto: Anouk Antony

Para a família holandesa, Marlies, Niels e Meike estas não foram as primeiras férias no Luxemburgo. Desta vez, vão ficar durante dez dias.

De manhã cedo, viajaram de comboio do parque de campismo do Fussekaul para a capital. Meike segura na mão o mapa do passeio da cidade para as crianças. "O Luxemburgo é muito amigo das crianças", diz a mãe.

Irina, Dimitriy e Pawel, três ucranianos, vêm da Alemanha para uma curta viagem ao Luxemburgo. "É um país com um belo futuro pela frente", diz Dimitriy. "Muito diferente da nossa pátria", lamenta o grupo. A breve visita está a chegar ao fim. "Compraremos mais algumas lembranças e depois voltamos à Alemanha".

Irina, Dimitriy e Pawel. Foto: Anouk Antony

(Artigo original publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)



