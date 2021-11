A polícia grã-ducal volta a alertar para a necessidade de proteger as casas contra possíveis intrusos no inverno. Veja as dicas.

O que fazer para evitar que a sua casa seja assaltada

Ana Patrícia CARDOSO A polícia grã-ducal volta a alertar para a necessidade de proteger as casas contra possíveis intrusos no inverno. Veja as dicas.

No fim de semana passado, as autoridades do Luxemburgo responderam a mais de uma dezena de assaltos a residências e garagens só na madrugada de sábado para domingo. A noite atípica marca de certa forma o início da época mais propícia para assaltos a casas - o inverno - garante a polícia.

Em 2020, o ano marcado pela pandemia da covid-19, as medidas sanitárias obrigaram a população a permanecer nas residências por mais tempo, o que contribuiu para uma redução nas ocorrências. Foram registados 1080 assaltos a edifícios, menos 23% face ao ano anterior. Mas, ainda assim, a maior parte aconteceu durante os cinco meses de inverno: janeiro, fevereiro, outubro, novembro e dezembro.

Por isso mesmo, a polícia grã-ducal deixa algumas recomendações à população para garantir que as casas estão preparadas para travar possíveis invasores:

Garantir um bom sistema de alarme, que deve ser sempre ativado mesmo durante ausências de curta duração.

É importante fechar janelas e portas em todas as ocasiões, assim como garagens e portões.

Os ladrões tendem a evitar lugares iluminados. Desta forma, sempre que seja possível, deve iluminar-se a casa ou deixar um ponto de luz aceso.

Para minimizar o risco de roubo de veículos, deve evitar estacioná-lo num local escuro e não deixar objetos de valor dentro do veículo, sobretudo em áreas visíveis.

Em caso de ausência prolongada convém avisar um vizinho de confiança para que esteja atento a movimentações suspeitas.

Para além disso, em caso da ausências mais longas a polícia disponibiliza o preenchimento de um formulário - "Saída de férias" - disponível online.

E se for assaltado?

De acordo com a polícia, a duração de um assalto não excede mais do que 10 minutos. Normalmente quem assalta evita ser visto mas caso não seja este o caos, a polícia aconselha a nunca confrontar o assaltante. Em vez disso, os residentes devem alertar a polícia através do número de emergência 113 e fazer saber ao assaltante que este não passou despercebido, por exemplo, "fazendo barulho, gritando ou acendendo as luzes".









