O que fazer este fim de semana no Grão-Ducado?

Sophie WIESSLER

Este sábado e domingo, 15 e 16 de junho será um fim de semana particularmente desportivo no Luxemburgo. Há vários eventos desportivos a acontecer, como o "Red Bull 3en1" no Skatepark da Pétrusse ou a jornada mundial do ioga, que prometem um fim de semana pouco dado ao sedentarismo.

Para os amantes da bicicleta, este sábado haveraá um torneio de BMX ao lado do Skatepark da Pétrusse. O "Red Bull 3en1" vai trazer ao Grão-Ducado estrelas da modalidade entre as 12:00 e as 20:00 deste sábado. Um dos pontos altos do evento será a presença da "estrela" da modalidade, o campeão francês Anthony Perrin, que vai estar na Pétrusse para deliciar os presentes com as suas acrobacias e habilidades na BMX.

Uma outra modalidade que também mexe, a dança, estará também em destaque este fim de semana. A Place Guillaume II, também conhecida Knuedler, acolhe o "Intra Urban Youth Dance", uma competição de dança dedicada aos sons mais urbanos como o hip-hop. No evento que acontece este sábado entre as 15:30 e as 22:00, 23 grupos de dança vão competir entre si.

Outro evento que poderá interessar aos mais desportistas é a 52° Marcha Internacional Diekirch, que decorre nos dois dias. A marcha militar junta anualmente centenas de homens e mulheres não só do Luxemburgo, mas também de França, Bélgica e Alemanha.

Para os amantes de um programa mais histórico haverá também a feira medieval de Useldange, entre as 11:00 e as 13:00 de sábado e as 10:00 e as 19:00 de domingo.

Haverá também a festa da Natureza, na casa da natureza em Kockelscheuer, em Roeser. No sábado (entre as 14:00 e 18:00) e domingo (10:00 e 18:00), pequenos e graúdos poderão participar em 50 atividades dedicadas ao tema da sustentabilidade. São esperados quatro mil participantes no evento.

De forma a assinalar 20 anos do euro, a moeda única europeia, o Banco Central do Luxemburgo (BCL) - na Boulevard Royal - estará de portas abertas ao público este sábado entre as 10: 00 e as 18:00. Estão planeadas algumas atividades como um sessão de perguntas e respostas com o governador da instituição Gaston Reinesch, bem como um workshop para saber identificar notas falsificadas.

O ponto alto de domingo serão as aulas gratuitas de ioga, em ocasião do Dia Mundial do Ioga que se celebra no mesmo dia, 16 de junho. A Federação Nacional das Escolas de Ioga do Luxemburgo (FNELY, na sigla francesa), em colaboração com a embaixada da Índia no Grão-Ducado, organizam aulas gratuitas de ioga este na Abadia de Neumünster. Uma oportunidade para alinnha os "chakras" em duas sessões de 45 minutos cada, uma às 10:15, outra às 11:15.

