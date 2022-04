Os casos de salmonela estão a multiplicar-se um pouco por toda a Europa devido à recente detenção da bactéria em chocolates da gama Kinder. Luxemburgo já detetou um caso.

Chocolates Kinder

O que é a salmonela e quais são os sintomas?

Ana Patrícia CARDOSO Os casos de salmonela estão a multiplicar-se um pouco por toda a Europa devido à recente detenção da bactéria em chocolates da gama Kinder. Luxemburgo já detetou um caso.

Esta terça-feira, as autoridades do Luxemburgo lançaram o alerta para retirar os chocolates Kinder de um supermercado Monoprix da capital por suspeitas de salmonela. Um caso foi confirmado no país, estando a decorrer uma investigação.

O Luxemburgo entra, assim, para a lista de Estados-Membros onde esta bactéria está presente - são já mais de 90 casos confirmados. França e Bélgica retiraram de circulação vários dos produtos Kinder, da marca Ferrero, que estão potencialmente contaminados.

O que é a salmonela?

A salmonela - denominada typhimurium monophasique - é uma bactéria que pode causar uma infeção de origem alimentar, a salmonelose, dando origem a uma gastroenterite.

Quais os sintomas?

A intoxicação por salmonela pode provocar sintomas tais como febre, cólicas abdominais e diarreia, que se manifestam normalmente entre 6 a 72 horas após comer os alimentos infetados. Normalmente, a recuperação acontece sem complicações futuras.

Crianças pequenas, mulheres grávidas, pessoas imunocomprometidas e idosos são mais suscetíveis de desenvolver estes sintomas.

Em caso de sintomas graves, é importante consultar um médico para tratamento adequado.

Monoprix da capital retira chocolates Kinder. Um caso de salmonela detetado no Luxemburgo Um caso de salmonela foi detetado no Luxemburgo e está sob investigação, anunciaram as autoridades. Casos têm levado à recolha de produtos Ferrero em vários países europeus, incluindo França e Bélgica.

Cuidado na Páscoa, reiteram autoridades

Como os chocolates Kinder - onde recaem as suspeitas de salmonela - são populares entre os jovens e como a Páscoa se aproxima, o Governo do Luxemburgo insiste que os consumidores verifiquem se têm os produtos com as datas de validade em causa e, se for o caso, não os consumam.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.