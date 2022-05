Deixar de fumar tem efeitos benéficos quase de imediato

Dia Mundial sem Tabaco

O que acontece ao corpo após deixar de fumar

Ana Patrícia CARDOSO

É vulgarmente sabido que não existem consequências positivas do tabaco para a saúde. Muito pelo contrário. Fumar pode ser a causa de vários cancros (pulmão, tracto aerodigestivo superior, bexiga, etc.) mas também aumenta a probabilidade de doenças cardiovasculares e respiratórias.

No Grão-Ducado, cerca de 1.000 pessoas morrem a cada ano como resultado de doenças relacionadas com o tabaco. Destas, 80 mortes estão diretamente relacionadas com o tabagismo passivo, alerta o Ministério da Saúde, a propósito do Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala esta terça-feira.

Ainda que seja difícil, deixar de fumar tem efeitos benéficos quase de imediato, segundo o Ministério da Saúde:

Após 48 horas: o corpo fica com melhor oxigenação e a função respiratória melhora.

Após 12 meses: a respiração volta ao normal e o risco de enfarte do miocárdio é reduzido em 50%.

Após 10 anos: o risco de morrer de cancro do pulmão é reduzido para metade, em comparação com o de um fumador.

Após 20 anos, o risco voltou ao de um não fumador.

Como deixar de fumar

Em colaboração com o Fundo Nacional de Saúde (NHC), o Ministério da Saúde incentiva os fumadores a deixarem de fumar através do Programa de Assistência à Cessação do Tabagismo.

Este programa, introduzido em 2008, fornece apoio aos fumadores que queiram deixar o tabaco, com o auxílio de um profissional de saúde, bem como o reembolso parcial de quaisquer medicamentos e substitutos necessários.

As autoridades relembram ainda a linha telefónica gratuita 6002 676, da Direção de Saúde (que aparece em todos os produtos de tabaco) que oferece a todos os fumadores as informações e apoio necessário para deixarem de fumar de vez.

"Alarmante". Não havia tantos fumadores no Luxemburgo desde 2004 O maior número de fumadores está no intervalo entre os 18 e os 34 anos.

Ministério lança campanha para os jovens: "Tabaco é a rede social mais perigosa"

A propósito do Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala esta terça-feira, o Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), lançou uma nova campanha de sensibilização para os mais jovens sobre os perigos do tabaco.

A campanha "O Tabaco é a rede social mais perigosa" foca-se no risco de começar a fumar em idade precoce comparando-o com o vício atual das redes sociais.

De facto, segundo os dados de um estudo realizado pela Fundação Cancro, em colaboração com a TNS Ilres, o número de fumadores no Luxemburgo aumentou consideravelmente nos últimos três anos, principalmente entre os jovens com idades compreendidas entre os 17 e 25 anos.

Em termos globais, o tabaco é a principal causa de morte prematura e evitável no mundo. De acordo com a OMS, o tabaco causa mais de oito milhões de mortes por ano. Mais de sete milhões destes são fumadores, mas cerca de 1,2 milhões são não fumadores involuntariamente expostos ao fumo.

