As expressões de enfado e as (quase) birras do filho mais novo de Kate e William concentraram as atenções mediáticas nas comemorações do jubileu da rainha de Inglaterra.

Viver 17

Reino Unido

O pequeno príncipe Louis foi o 'rei' do jubileu de Isabel II

Redação As expressões de enfado e as (quase) birras do filho mais novo de Kate e William concentraram as atenções mediáticas nas comemorações do jubileu da rainha de Inglaterra.

Quatro dias de celebrações reais, por mais brilho, pompa e circunstância que tenham, podem ser extenuantes para qualquer um. Para uma criança pequena a paciência será ainda mais difícil de gerir, mesmo quando ela própria é membro da família real e tem de seguir o protocolo.

As expressões de aborrecimento, birra e até de troça manifestadas pelo príncipe Louis, o filho mais novo dos Duques de Cambridge, de quatro anos, não passaram despercebidas nas celebrações do jubileu de platina da rainha Isabel II. Veja as imagens na galeria abaixo:

17 As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP As caretas do príncipe Louis chamaram a atenção nas comemorações do jubileu da rainha Isabel II. AFP

O benjamim da família e as suas caretas acabaram por desviar as atenções da rainha e das comemorações do reinado da monarca de 96 anos de idade, que está há sete décadas no trono do Reino Unido, estabelecendo um novo recorde na história britânica.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.