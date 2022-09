Temo que o inverno vá ser duro para a minha carteira no Luxemburgo. Mas pior estão os meus amigos e familiares em Portugal.

Diário de uma mãe imigrante a mil

O nosso inverno? Aquecimento desligado e banhos de água fria

Catarina OSÓRIO Temo que o inverno vá ser duro para a minha carteira no Luxemburgo. Mas pior estão os meus amigos e familiares em Portugal.

Devia estar a preparar a rentrée escolar do meu filho, mas o que me está mesmo a consumir (literalmente) energia é a fatura da luz e do gás dos próximos meses.

A modos que já anunciei lá em casa: menos banhos, e de água fria, e aquecimento desligado. E não se queixem, porque se isto fosse em Portugal estávamos mesmo f€€€€€€.

Mesmo com aquecimento desligado, acho que o meu inverno vai ser primaveril comparado com o inverno português.

O aquecimento é um luxo que só conheci quando me mudei para os Países Baixos aos 27 anos. Em Portugal tive uma infância e adolescência difícil no que toca ao frio.

Ele era tanto (ainda é) na casa dos meus pais que conseguia ver as gotículas de condensação sair da minha boca quando respirava. Punha um braço de fora dos cobertores e era como estar ao relento.

Tomar banho só de ventilador. E o que eu sofria a passar de uma casa de banho nas Caraíbas para um quarto na Antártida. Entrar na cama era como entrar numa arca frigorífica. Confesso, era o secador do cabelo que me salvava no degelo dos lençóis.

E mesmo com 239 quilos de roupa em cima já acordava com as minhas extremidades geladas.

Até que, já eu na casa dos 20, os meus pais decidiram colocar ar condicionado nos quartos e na cozinha.

Anos mais tarde, a minha chegada aos Países Baixos foi a descoberta do caminho aéreo para o conforto: casas aquecidas. De tal modo que no meu lar era sempre verão no inverno: 24 graus. O meu grande pecado ecológico.

Depois veio o Luxemburgo. A minha casa amena no inverno, embora um forno no verão. Quando arrefece muito lá vamos nós rodar o termóstato. Mas, frio em casa, nunca mais me cruzei com ele depois de Portugal.

Temo que o inverno vá ser duro para a minha carteira no Luxemburgo. Mas pior estão os meus amigos e familiares em Portugal: além da fatura, das casas frias não se vão safar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.