As minhas queridas férias em Portugal

O melhor petisco? "Os caracóis, sem dúvida"

O casal Clarisse e Francisco residentes em Mondercange, Esch-sur-Alzette, já andam felizes no seu périplo de verão por Portugal, a visitar os familiares e os locais que mais apreciam.

Francisco Silva, 48 anos, é natural da Figueira da Foz, e Clarisse Pereira, 51 anos, de Castro Daire, duas visitas obrigatórias de agosto. Mas a maior parte das três semanas do descanso português do casal dividem-se entre Lisboa e Viseu, onde residem os filhos e netos de Clarisse.

Os dois possuem filhos de casamentos anteriores, e quando se juntam todos a família fica enorme. Francisco é pai de Rafael, de 24 anos, e António, de 10 anos, que residem no Luxemburgo. Já Clarisse é mãe de Cátia, 33 anos, Telma, 31 anos e Henrique de 20 anos. Todos os filhos e netos, Clara, de 5 anos, Leonardo, de 8 anos e Renata, 9 anos, residem em Portugal. Telma e Henrique vivem em Lisboa e Cátia em Viseu. Estar com os netos é o melhor das férias para o casal.

Qual o local de férias preferido em Portugal?

A capital Lisboa, onde residem os dois filhos da Clarisse, a Telma e o Henrique e dois dos netos, a Renata e o Leonardo. Gostamos muito de estar na cidade e também das inúmeras praias que há tão perto, como as da Costa da Caparica ou de Setúbal, como o Portinho da Arrábida. São muito bonitas e com menos confusão de gente do que as do Algarve.

O casal num passeio por Viseu com a neta mais nova de Clarisse. D.R.

Qual a melhor praia?

A Fonte da Telha, pela praia, pelas paisagens algo selvagens e, como disse, por estar ao pé de casa em Lisboa. Gostamos de ir dia sim, dia não, há praia, para aproveitar o sol e o mar e no dia seguinte ficar por Lisboa a descansar, porque férias também são de descanso, não é?



O melhor restaurante e prato gastronómico?

O restaurante O Peleiro, em Paião, Figueira da Foz, pela boa comida tradicional, como o cabrito assado que é o mais bem confecionado que conheço em Portugal. Quanto ao prato preferido para mim é o cabrito assado e para a Clarisse é o bacalhau à Lagareiro.

Que petisco e bebida não dispensam nas férias?

Caracóis, sem dúvida. Para mim tem de ser acompanhado por uma cervejinha gelada, enquanto a Clarisse prefere sempre sumos.

Adoramos os dois caracóis, que para mim tem de ser acompanhado por uma cervejinha gelada". Francisco Silva

As férias inesquecíveis foram…

Em Altura, no Algarve, há três anos, onde conseguimos juntar a família toda e foi espetacular.

O que não pode faltar na mala de viagem?

Calções e t-shirts para ambos. É o que o verão pede.

O que levam sempre de Portugal no regresso a casa?

No regresso ao Luxemburgo levamos sempre bacalhau, azeite, enchidos tradicionais das nossas terras e também arroz natural, que levo da Figueira da Foz. É um arroz mais selvagem, que não completou todo o processo industrial habitual. Tem outro sabor, é mesmo muito bom.

A atividade favorita nas férias?

Estarmos com os netos da Clarisse são os nossos momentos prediletos. A mais pequenina vive em Viseu e os outros dois em Lisboa e como moramos no Luxemburgo não os podemos ver todos os dias. Além de estar com a restante família, claro. E aproveitar também para estar com os amigos, até os do Luxemburgo. Ainda esta semana fomos a Guimarães ter com um casal de portugueses nossos amigos no Luxemburgo, o Amândio e a Sónia. Almoçámos com eles na Tasca da Carroça, na cidade, que recomendo, e à noite fomos às Festas de Santoinho (o grande arraial minhoto). Outra das minhas atividades prediletas é comprar roupa. Sou vaidoso q.b. pois temos de cuidar de nós e ter autoestima, não é? Faz bem à saúde mental.

Com que personalidade pública gostariam de comer caracóis?

Francisco: Eu com o melhor treinador, José Mourinho, que é o meu ídolo e sou fã do trabalho dele. Clarice: Com o Presidente da República português Marcelo Rebelo de Sousa, porque o admiro e o considero uma boa pessoa e acessível aos portugueses.

Quem mandavam para uma ilha deserta?

O presidente russo, Vladimir Putin, é a escolha de ambos, sem dúvida. Com esta guerra, iniciada por ele, está a destruir o mundo, e as consequências irão ser duradouras. Tememos pelo futuro dos nossos filhos e netos, por causa desta guerra, onde Putin está a matar inocentes e a revoltar o mundo. Os problemas resolvem-se com palavras e não com armas.

