Padeiros e pasteleiros presentearam na terça-feira os visitantes do centro comercial Belle Étoile com o bolo típico do Dia dos Reis em formato gigante.

Tradição

O maior bolo dos reis foi apresentado em Bertrange

O Dia dos Reis celebra-se a 6 de janeiro, mas como é tradição os padeiros e pasteleiros do Luxemburgo gostam de oferecer um bolo especial mesmo antes da celebração da data.

Esta terça-feira, os Patrons Boulangers-Pâtissiers da confederação Liewensmëttelhandwierk surpreenderam muitos dos visitantes do Centro Comercial Belle Étoile, em Bertrange, ao apresentar a maior 'gallette des rois' (designação original) do país naquele espaço comercial.

O bolo gigante com 35 quilos foi elaborado pela confeitaria "Jos&Jean-Marie" em nome de todos os padeiros e pasteleiros, e oferecido aos clientes, que rapidamente fizeram fila para saborear esta iguaria da pastelaria luxemburguesa.



O ministro das Classes Médias e do Turismo, Lex Delles, e o presidente do Parlamento, Fernand Etgen, fizeram questão de estar presentes na apresentação do maior bolo dos reis.

3 Os pasteleiros com o ministro do turismo Lex Delles e o presidente do parlamento Fernand Etgen. Foto: Chris Karaba

Os pasteleiros com o ministro do turismo Lex Delles e o presidente do parlamento Fernand Etgen. Foto: Chris Karaba O ministro do turismo Lex Delles e o presidente do parlamento Fernand Etgen cortam o bolo dos reis. Foto: Chris Karaba O típico bolo foi confeccionado pela padaria confeitaria"Jos&Jean-Marie". Foto: Chris Karaba

O bolo dos reis do Luxemburgo é feito de massa folhada, amêndoa, ovos e açúcar e contém ainda uma fava. A enfeitar no topo há sempre uma coroa. E, quem tiver a sorte de ficar com a fatia de bolo contendo a fava ganha o direito à coroa, tornando-se rei ou rainha do dia.

Já em Portugal, manda a tradição que, a quem sair a fava terá de pagar o bolo rei do ano seguinte.

