Nova Primark vai abrir a poucos quilómetros do Luxemburgo

Os residentes no Luxemburgo já não terão de se deslocar até Metz ou Sarrebruck para fazer compras na famosa marca irlandesa. Uma nova loja vai abrir mais perto.

A marca irlandesa Primark, famosa pelos preços imbatíveis e pela vasta oferta de vestuário, vai instalar-se na fronteira do Luxemburgo. É em Mont-Saint-Martin, na região francesa de Meurthe-et-Moselle, que o novo estabelecimento vai ver a luz do dia, revela o jornal Républicain Lorrain.



A nova Primark ficará situada numa extensão do centro comercial do hipermercado Auchan e terá uma superfície total de 3.000 metros quadrados. De acordo com Serge De Carli, o presidente da autarquia da cidade, a loja vai gerar uma centena de novos empregos.

Antes de poder abrir portas, o projeto terá de ser validado pela comissão departamental de desenvolvimento comercial, que tomará a sua decisão a 6 de fevereiro. Trata-se apenas de uma formalidade, afirmou o presidente da câmara ao Lorraine Actu, salientando que "tudo está em ordem".

Se a loja Primark receber luz verde da autarquia,"tudo vai acontecer muito rapidamente", declarou o autarca de Mont-Saint-Martin, sem contudo, revelar o calendário futuro das obras.

Uma coisa é certa: se esta nova loja abrir as suas portas a poucos quilómetros do Luxemburgo e da Bélgica, atrairá mais muitos mais clientes, até do estrangeiro, àquela cidade francesa. "Esta loja vai tornar-se uma força motriz de aglomeração. Alguns clientes não hesitam em viajar cem quilómetros" para irem à loja, assegurou Serge De Carli.

