O presidente da câmara de Longwy apresentou um recurso contra o projeto para a futura loja de Mont-Saint-Martin.

Viver 2 min.

Comércio

Nova Primark perto do Luxemburgo pode não abrir

Maria MONTEIRO O presidente da câmara de Longwy apresentou um recurso contra o projeto para a futura loja de Mont-Saint-Martin.

Anunciada em janeiro, a nova loja da Primark que deveria instalar-se numa extensão do centro comercial do Auchan na cidade francesa de Mont-Saint-Martin, a poucos quilómetros do Luxemburgo, poderá afinal não sair do papel, segundo o jornal regional Le Républicain Lorrain.

Em causa está um recurso apresentado pelo presidente da câmara da cidade vizinha de Longwy, que se opõe contra a chegada da gigante irlandesa do vestuário à região. Numa sessão do conselho municipal, Jean-Marc Fournel declarou, perante críticas da oposição, que o seu dever é "defender as lojas do centro da cidade".

Por outro lado, o autarca criticou a qualidade dos produtos vendidos pela Primark. "Há comida de plástico [a chamada'fast food'], também há roupa de plástico ['fast fashion', conceito que designa peças de vestuário muito baratas, produzidas com materiais de menor qualidade e de desgaste rápido]", justificou, referindo, ainda, as "condições deploráveis" de trabalho que a loja ofereceria a "homens, mulheres e até crianças".

Nova Primark vai abrir a poucos quilómetros do Luxemburgo Os residentes no Luxemburgo já não terão de se deslocar até Metz ou Sarrebruck para fazer compras na famosa marca irlandesa. Uma nova loja vai abrir mais perto.

Comissão nacional e Longwy opõem-se

O projeto para a nova Primark, que deveria ocupar uma superfície de 3.000 m2 e gerar cerca de uma centena de empregos, foi validado em fevereiro pela comissão departamental para o desenvolvimento comercial de Meurthe-et-Moselle, que autorizou a ampliação do centro comercial.

Mas, de acordo com o Le Républicain Lorrain, o mesmo não aconteceu com a comissão nacional para o desenvolvimento comercial, que discordou do facto de o projeto se situar num complexo comercial já dentro do limiar dos 20.000 m2.

No início do ano, o presidente da câmara de Mont-Saint-Martin afirmou que a nova loja seria uma "força motriz de aglomeração" da região, atraindo vários clientes dos países vizinhos — incluindo os do Luxemburgo, que têm de ir até Metz (França) ou Saarbrücken (Alemanha) para fazer compras na Primark.

Aquando do anúncio de abertura, Serge De Carli não adiantou pormenores sobre o calendário futuro das obras, dizendo apenas que, se fosse aprovado pelo departamento, o projeto avançaria "muito rapidamente". Contudo, o recurso interposto por Longwy e a oposição da comissão nacional poderão por o projeto em causa. Por agora, deverão, pelo menos, atrasar a sua concretização.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.