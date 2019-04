Nova lei para reduzir ácidos gordos em alimentos da UE entra em vigor em 2021

Nutricionistas alertam para riscos no consumo de produtos sem glúten e sem lactose

As pessoas que não são intolerantes ao glúten e à lactose, mas que por moda começam a consumir produtos sem esses nutrientes, arriscam-se a ficar com intolerância, defende Pedro Graça, diretor da Faculdade de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.