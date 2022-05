A princesa Eugenie e o marido mudaram-se por motivos profissionais. Deverão dividir o tempo entre Portugal e o Reino Unido.

Família real de Inglaterra

Neta de Isabel II muda-se para Portugal

Redação A princesa Eugenie e o marido mudaram-se para Melides, na Costa Vicentina, por motivos profissionais. Deverão dividir o tempo entre Portugal e o Reino Unido.

Portugal continua na mira mundial e até a família real britânica escolhe o país para viver. De acordo com o jornal The Telegraph, a princesa Eugenie, neta da rainha Isabel II, estará a viver em Melides, na Costa Vicentina, com o marido, Jack Brooksbank.

Segundo o jornal, o motivo da mudança será o novo trabalho de Brooksbank num projeto imobiliário entre a Comporta e Melides, com o empresário Mike Meldman, um dos parceiros de negócios do ator George Clooney.

O projeto foca-se no CostaTerra Golf and Ocean Club, um resort onde o casal ficará alojado no país. Brooksbank está à frente do responsável pelo departamento de marketing e vendas do empreendimento de 722 hectares a pouco mais de uma hora de Lisboa, que Meldman tem vindo a explorar desde 2019. Cada propriedades tem um custo de cerca de 4,3 milhões de euros e o público-alvo são estrangeiros.

Portugal, o refúgio da realeza europeia No 'Triângulo Dourado' - Sintra, Cascais e Estoril - havia mais reis por metro quadrado do que em qualquer parte do mundo. A Grã-Duquesa Charlotte do Luxemburgo, o príncipe Félix e os filhos moraram em Sintra.

De acordo com o jornal, o casal vai dividir o tempo entre Portugal e o Reino Unido, onde mantém residência em Frogmore Cottage, no castelo de Windsor, onde o príncipe Harry viveu em tempos.

A princesa Eugenie, de 32 anos, trabalha na galeria de arte Hauser & Wirth em regime híbrido, logo a mudança de país não deverá afetar a sua atividade profissional.

Eugenie e Jack estão casados há quase quatro anos e foram pais há um ano de um menino, August.



